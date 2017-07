Chris Froome, triumfator in Turul Frantei

Rutierul britanic Christopher Froome, 32 de ani, Team Sky, a castigat pentru a patra oara Turul ciclist al Frantei, dupa ce etapa a 21-a, ultima a cursei, a fost adjudecata pe bulevardul Champs-Elysées din Paris de olandezul Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo).

Froome, s-a mai impus in 2003, 2015 si 2016. In clasamentul final, a fost urmat de columbianul Rigoberto Uran (Cannondale Drapac) si de francezul Romain Bardet (AG2R La Mondiale). Liderul echipei Sky a devenit singurul ciclist care are patru Tururi ale Frantei in palmares. Recordul de cinci Tururi este detinut de campionii legendari Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault si Miguel Indurain. Sportivul din Marea Britanie a parcurs competitia cu o medie orara de 40,995 km, a doua cea mai ridicata din istoria cursei. “Este absolut incredibil. De fiecare data, batalia a fost diferita la Turul Frantei. Toate victoriile mele sunt speciale. Dar de aceasta, imi voi aduce aminte ca fiind cea mai stransa. Ma simt privilegiat sa ma aflu intr-o pozitie in care as putea incerca sa egalez campioni precum Anquetil, Merckx, Hinault sau Indurain, care s-au impus fiecare de cate cinci ori in Marea Bucla, a adaugat Froome.