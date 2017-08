Cel mai ieftin transfer: 10 litri de ulei de masline

Spre deosebire de staruri ultracostisitoare precum Neymar, Mohammed Sumaila, un fotbalist din Ghana, a acceptat sa joace la clubul turcesc Yorukalispor pe nimic bani.

Mijlocasul Mohammed Sumaila are obiceiul sa calatoreasca mult si sa joace in diferite cluburi de amatori din Turcia. La 25 de ani, el este asteptat sa joace in Kutahyaspor, un campionat pentru amatori din Turcia. Insa a primit si o ”oferta” sa joace intr-un turneu estival, pentru clubul Yorukalispor. Contractul fiind, deci, de scurta durata, Mohammed nu va ramane mai mult de o luna, motiv pentru care generosul ghanez a refuzat sa primeasca bani. Potrivit site-ului turc Goal, Mohammed Sumaila s-a multumit insa cu o indemnizatie de..zece litri de ulei de masline local. Fotbalistul a explicat: ”Am decis sa vin la Yorukalispor pentru a disputa un turneu de o luna la Mudanya. Am venit in aceasta mica localitate la invitatia lui Tayfun Albayrak. Nu am vrut sa cer bani dar el mi-a zis ca oamenii imi vor da ulei de masline obtinut vara aceasta. Am acceptat oferta”. Acest transfer inedit aminteste de cel al unui jucator norvegian de la clubul Vindbjart, care a dorit sa-i fie platita greutatea lui (75 kg) in creveti.