Catalina Ponor, final de cariera in Mexic

Multipla campioana olimpica s-a retras din gimnastica la 30 de ani, dupa 26 de ani de cariera. Dupa ce a participat la ”Abierto Mexicano de Gimnasia”, ultima competitie din activitatea sa, si a cucerit trei medalii, doua de aur si una de argint, Catalina Ponor si-a anuntat retragerea pe retele de socializare, multumind antrenorilor sai, o postare apreciata de mii de oameni din toata lumea.

„Si asa am incheiat o cariera de 26 de ani. Multumesc domnul Lucian Sandu pentru faptul ca ati fost langa mine timp de 15 ani si ati ramas pana la final fara sa ma dezamagiti. Multumesc tuturor celor care ati stat alaturi de mine si pentru toata incurajarea si suportul acordat! Multumesc Mexic pentru toata iubirea pe care am primit-o azi la concurs”, a scris Ponor pe Facebook. ”E ultimul concurs al Catalinei Ponor! Toata lumea o aplauda pentru cariera impresionanta, pentru gimnastica frumoasa pe care a oferit-o”, este mesajul scris de Federatia Romana de Gimnastica. Catalina Ponor a participat la trei editii ale Jocurilor Olimpice si are in palmares 23 de medalii olimpice, mondiale si Europene, dintre care 11 de aur.(