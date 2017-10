Caroline Wozniacki a castigat Turneul Campioanelor

Daneza aflata pe locul 6 WTA a fost cea care, la editia din acest an a Turneului Campioanelor, a obtinut trofeul competitiei destinate celor mai bune jucatoare ale lumii, pe care Simona Halep, favorita 1, a parasit-o inainte de a ajunge in semifinale.

Caroline Wozniacki a avut-o ca adversara in finala disputata duminica pe americanca Venus Williams, sportiva in varsta de 37 de ani aflata pe locul 5 in topul mondial si, dua cum amatorii sportului alb stiu deja, o fosta detinatoare a titlului la Singapore. Totodata, a fost prima victorie a danezei intr-un meci direct contra americancei.

Infruntarea a durat putin sub o ora si jumatate si s-a incheiat cu tabela aratand scorul 6-4, 6-4 in dreptul numelui danezei in varsta de 27 de ani.

sursa foto: Facebook/Caroline Wozniacki