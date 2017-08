Cand incepe meciul Simonei Halep – finala la Cincinnati

Peste doar cateva ore, romanca va reintra pe teren, pentru a juca una dintre cele mai importante finale din cariera, meci care ar putea contribui decisiv la implinirea unei mari nazuinte: urcarea pe primul loc in topul mondial!

Simona o va intalni pe Garbine Muguruza, sportiva aflata la momentul de fata pe locul 6 WTA, incepand cu ora 21, ora Romaniei. Infruntarea mult-asteptata de catre fanii romancei si ai sportului alb, in general, va fi trasmisa in direct de Digi Sport 2.

Pentru romanca, acest meci ar fi a treia sansa, practic, in acest an, de a-si vedea visul cu ochii si de a urca, de pe a doua treapta a podiumului mondial pe cea care ii revine celei mai bune jucatoare de tenis a lumii. Garbine Muguruza, adversara sa din aceasta ultima zi a saptamanii, este castigatoarea titlului la Wimbledon, in acest an, spaniola invingand-o categoric, la momentul respectiv, pe Venus Williams, scor 7-5, 6-0.