Campionii Ponor si Dragulescu au ajuns in Capitala: Sunt medaliile pe care mi le doream cel mai mult

Cu rezultate frumoase obtinute la recent incheiatele Campionate Europene de gimnastica de la Cluj, sunt deja cu gandul la viitoarea competitie de amploare la care vor participa, si anume la Mondialele din Canada.

Catalina Ponor, Larisa Iordache si Marian Dragulescu au ajuns, in cursul diminetii de luni, in Bucuresti. Primiti cu flori, zambete si felicitari, fiecare dintre cei trei sportivi si-a povestit impresiile acumulate la competitia la care au obtinut cele patru medalii ale delegatiei autohtone la CE de la Cluj -Napoca.

Revenita de la competitie in postura de campioana europeana la barna, aparatul considerat a fi cel mai greu din gimnastica artistica, Catalina Ponor s-a declarat “foarte, foarte fericita” ca a castigat medalia de aur, spunand ca a avut emotii constructive care au ajutat-o “sa ridice drapelul Romaniei pe cea mai inalta treapta”.

Si colegul sau din delegatia tricolora, Marian Dragulescu, medaliat cu aur la sol si cu argint in finala de la sarituri, a fost vizibil incantat de rezultatele pe care le-a avut la Europenele de la Cluj, mai ales ca au fost succese obtinute in fata romanilor. “Sunt medaliile pe care mi le doream cel mai mult in cariera, sa pot castiga o medalie la CE la mine in tara, la mine acasa”, suna marturisirea impresionanta pe care a facut-o, pe Otopeni, gimnastul bucurestean in varsta de 36 de ani.

Va amintim ca palmaresul romanesc la aceasta competitie a fost de 4 medalii, doua de aur, una de argint si una de bronz, aceasta din urma obtinuta de Larisa Iordache, in finala de la barna.

sursa foto: mts.ro

