Campion olimpic, gasit mort la doar 37 de ani

Cunoscutii si colegii de breasla ai sportivului american Steven Holcomb sunt in stare de soc, dupa ce au aflat ca tanarul campion la bob a fost gasit fara suflare, la sfarsitul acestei saptamani. Avea doar 37 de ani.

Americanul, care isi serbase ziua de nastere in urma cu mai putin de o luna, mai exact pe 14 aprilie, se afla in cantonament la un centru de pregatire, la Lake Placid, din cate s-a anuntat oficial. Sportivul de al carui nume sunt asociate numeroase reusite sportive si de medalii, inclusiv de titlul de camion olimpic, a fost gasit mort chiar in camera sa, in cursul diminetii de sambata.

Pana la momentul de fata nu se cunosc detalii cu privire la cauza decesului tanarului american. Vestea mortii lui Steven Holcomb a fost primita cu mare tristete in randul celor care l-au cunoscut si apreciat, dovada si numarul de mesaje de condoleante postate pe pagina sa de pe o cunoscuta retea de socializare.

sursa foto: Facebook/ Steven Holcomb