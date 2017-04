Campion la sol. Dragulescu aduce prima medalie a Romaniei, la CE de la Cluj

Gimnastul in varsta de 36 de ani a castigat finala de sambata, obtinand medalia de aur si apaluzele spectatorilor prezenti in Sala Polivalenta din Cluj, unde se desfasoara in aceste zile Campionatul European, mai ales ca Marian Dragulescu a adus prima medalie in dreptul Romaniei la aceasta competitie.

Romanul a acumulat 14.500 de puncte in finala, fiind urmat de rusul Dmitri Lankin si de israelianul Alexander Shatilov.

Gratie reusitei demne de toata lauda, Marian Dragulescu si-a trecut in dreptul numelui cel de-al 10-lea titlu european din cariera.

