Brandul Rapid, scos la licitatie pentru 700.000 de euro

Clubul de fotbal Rapid, unul dintre cele mai indragite din Bucuresti, daca nu chiar din Romania, nu mai exista. Lichidatorul Mihai Florea (din partea Sierra Quadrant) spera sa obtina ceva bani din brand, caci altceva nu mai exista….

Se pare ca dezastrul lasat in urma de Valerii Moraru depaseste limitele unui simplu faliment. In afara unor tricouri si a unor trofee, lichidatorul nu prea are ce vinde. Cu toate acestea spera sa obtina o suma de pana la 700.000 de euro pentru brand.

“Palmaresul este o himera”

“Singurul lucru care poate fi valorificat la aceasta societate ar fi marca Rapid, palmaresul echipei. Echipa este cea care a facut palmaresul, nu actionarii sau asociatii sau altcineva … Este o himera acest palmares, nu exista un document care sa ateste ca e cineva care sa se afle in posesia acestui palmares. Voi merge la FRF cu o adresa sa solicit, din cate am inteles acolo sunt cei care tin istoricul unui club care a activat in Romania. Probabil o sa-mi dea o hartie, ma gandesc, nu stiu, o sa-mi dea o hartie prin care sa se ateste in cate campionate a participat Rapid, trofee castigate, care e coeficientul Rapidului la UEFA”, a declarat Florea. Intrebat la cat s-ar putea ridica marca “Rapid”, lichidatorul a raspuns optimist: “Undeva intre 200.000 si 700.000 de euro cred ca se pot obtine. Cel mai tarziu in luna octombrie o sa avem o prima licitatie. Nu doar cei de la Voluntari sunt interesati. Mai sunt persoane care si-au manifestat interesul de a participa la licitatie. Inclusiv cei de la AFC Rapid… Sunt cateva formatii infiintate de suporteri”.

Becali si Copos vor marca Rapid

Amintim ca managerul celor de la Voluntari, Dan Leasa, a confirmat ca societatea care administreaza echipa din Liga 1 vrea sa participe la licitatia pentru palmaresul Rapidului, iar daca va castiga sa transforme Voluntariul in Rapid, iar echipa sa se mute si sa joace pe stadionul de langa Podul Grant dupa reconstruirea stadionului. Sursele noastre sustin ca si Gigi Becali, precum si George Copos (fostul patron al echipei din Giulesti) sunt interesati sa cumpere marca Rapid.

Stadionul Dinamo, greu de modernizat

Ca starea fotbalului, a sportului, in general e la pamant, o dovedeste si situatia stadionului Dinamo. Acesta a fost concesionat, in urma cu 15 ani, pe o perioada nedeterminata unei asociatii conduse de fostul actionar dinamovist Nicolae Badea. De aproape o luna, MAI i-a cerut fostului actionar sa permita retrocedarea unor spatii din interiorul parcului sportiv, dar nu a primit niciun raspuns pana acum. In fapt, Nicolae Badea ar fi trebuit sa dea inapoi suprafata de joc si tribunele. Pentru sportive , nu pentru MAI. Carmen Dan, ministrul de Interne: “Aceasta situatie juridica actuala face practic imposibila investitia pe care Compania Nationala de Investitii ar putea sa o faca la stadionul Dinamo. Vorbim de un bun al statului si pana la urma de un bun al romanilor. Asociatia Fotbal Club Dinamo se afla in procedura de insolventa. Acest lucru complica capacitatea de decizie in ceea ce priveste renuntarea la unele beneficii”.

