Bomba! Facebook ar putea cumpara un club de traditie din Premier League

Gigantul Facebook ar putea prelua o grupare de fotbal de traditie din Premier League. Este vorba despre Newcastle United, club fondat in urma cu 124 de ani. Mike Ashley, proprietarul formatiei de pe St.James’ Park, a declarat ca doreste sa vanda gruparea aflata momentan pe locul 9 in prima liga engleza pana inainte de Craciun. Potrivit presei din Albion, fondatorul retailer-ului de haine Sports Direct este atat de disperat sa-si intrerupa legaturile cu “The Magpies” ( “Cotofenele”) incat ar fi dispus sa vanda inclusiv in rate. Este pentru a doua oara in ultimul deceniu cand magnatul de la Sports Direct pune in vanzare clubul din nordul Angliei, iar tabloidele britanice au aflat ca Mark Zuckerberg – care a transformat Facebook intr-unul dintre cele mai mari site-uri din lume – se afla pe lista favoritilor pentru preluare. Fondatorul retelei de socializare este cunoscut pentru interesul acordat fotbalului din Premier League, iar luna trecuta a trebuit sa ofere o dezmintire publica in urma zvonului cum ca ar fi in discutii pentru achizitionarea clubului Tottenham. Pe lista posibililor noi sefi de la Newcastle se mai afla businessman-ul american Robert Kraft – care detine New England Patriots (NFL) si New England Revolution (MLS), precum si oligarhul rus Mikhail Prokhorov, proprietarul ONEXIM Group, colos care patroneaza inclusiv echipa de baschet Brooklyn Nets. Alti candidati ar fi mogulul american Tilman Fertitta (proprietarul lantului de restaurante Bubba Gump Shrim) si seful Virgin, Sir Richard Branson. Deocamdata nu a fost pronuntata nicio cifra, dar se presupune ca Mike Ashley cauta sa obtina peste 350 de milioane de lire sterline.