Arbitraj video in Liga 1

LPF introduce asistenta video in arbitraj, in Liga 1, o decizie considerata „istorica” pentru fotbalul romanesc. Adunarea Generala Extraordinara a decis ca tehnologia va fi utilizata inca din play-off-ul acestui sezon, a anuntat Gino Iorgulescu.

Reprezentantii celor 14 cluburi din Liga 1 au votat in unanimitate introducerea arbitrajului video, iar VAR-ul va fi disponibil la meciurile din playoff-ul actualului sezon. Tehnologia va fi folosita doar la un singur meci pe etapa, LPF urmand sa anunte care vor fi criteriile pe baza caruia o partida va dispune de arbitraj video. Masura vine dupa nesfarsitele reclamatii ale antrenorilor si conducatorilor echipelor din Liga 1 despre greselile de arbitraj din acest sezon. In vara, Alexandru Deaconu, vicepresedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a lasat de inteles ca nu va mai trece mult timp pana cand arbitrajul video va fi integrat si in fotbalul romanesc. Italia, Olanda si Germania au introdus deja regula arbtraijului video, in timp ce Spania este in discutii pentru utilizarea VAR. Ibericii vor folosi si ei tehnologia inca din acest sezon, dar doar in Cupa Regelui. Asistenta video in arbitraj a fost experimentata la Cupa Confederatiilor, iar presedintele FIFA, Gianni Infantino a spus ca noua tehnologie “a fost un mare succes”.