Antrenor nou la Petrolul Ploiesti: “Intentia este sa ajungem in Liga1”

Cu ambitii mari si un palmares frumos de aparat, Petrolul Ploiesti continua cursa pentru revenirea in prim-planul fotbalului romanesc. Managementul echipei a simtit nevoia unei schimbari si a ales un nou antrenor. In pauza de iarna, lotul Petrolului se va intari, jucatorii sunt evaluati si vor veni si cu jucatori noi care sa aduca plus valoare echipei. Fostul antrenor, Octavian Grigore, a fost promovat in functia de vicepresedinte al clubului.

Noul antrenor al echipei Petrolul Ploiesti este acum Romulus Ciobanu. El il inlocuieste pe Octavian Grigore, cel care a dus echipa din Liga a patra in Liga a treia, in acest sezon. Ciobanu a fost, pana in prezent, antrenorul echipei din Alexandria, tot din liga a treia. Romulus Ciobanu a avut, ca jucator, legaturi stranse cu fotbalul prahovean, evoluand de-a lungul carierei sale la Metalul Plopeni, Astra Ploiesti si CSM FC Ploiesti. Totodata, a avut si prezente in Liga I, in tricoul lui Poli AEK Timisoara. Ca antrenor, Romulus Ciobanu s-a aflat pe banca formatiilor Metalul Plopeni, Rulmentul Alexandria, CS Caransebes si CS Stefanesti. Madalin Mihailovici, CEO Veolia Romania si partener-finantator al clubului Petrolul a explicat, in cadrul unei conferinte de presa, la sediul clubului Petrolul Ploiesti, ca alegerea antrenorului a fost facuta pe baza evaluarii manageriale. “ (…)evaluarea manageriala a fost cu plus pentru Romica Ciobanu. L-am evaluat din punct de vedere managerial. Sunt reguli de baza ale managementului. L-am intrebat pe om ce gandeste, ce-ar face in anumite situatii, cum vede lucrurile si daca ar ceda la presiuni. L-am vazut in mai multe meciuri pe domnul Ciobanu, nu doar in cel cu Petrolul”, a explicat reprezentantul Veolia.

Antrenor nou, pretentii mari

Noului antrenor, venit de la Alexandria, fanii i-au reprosat lipsa unui CV consistent, insa staff-ul clubului, nu considera ca aceasta lipsa ar fi o problema reala. „Daca peste un an si jumatate constatam ca avem un „viitor Contra”, oare vom spune ca am apreciat corect? Trebuie sa facem pasi mici, dar siguri. Stim ce vrem sa facem. Vrem sa promovam. Nu este usor, nu suntem singurii, vor si altii”, a mai spus Mihailovici. La randul sau, noul antrenor crede in fortele proprii si in calitatile de bun strateg: „Fiecare antrenor are principiile si filosofia lui. Voi implementa un nou sistem de joc, voi cere echipei sa fie agresive, dar asta nu insemana rupere de picior, ci efort fizic. Inseamna sa punem adversarul tot timpul sub presiune. Sper sa reusesc. Nu caut un model de antrenor. Modelul vreau sa fiu eu. Nu sunt omul cartilor si consider ca meseria <<se fura>>”, a explicat Romica Ciobanu.

„Daca nu se vrea Veolia ca partener, vom deveni sponsori”

CEO-ul grupului Veolia a explicat faptul ca statutul este altul decat cel de sponsor. „Veolia nu este sponsor. Sponsor inseamna altceva. Statutul echpei arata ca Veolia este partener finantator, pune bani la aceasta echipa, construieste viitorul acestei echipe. Veolia nu a luat un leu, Velolia a dat totul. Nu suntem sponsori, ci parteneri finantatori, iar eu sunt si partener si sustinator”, a explicat Madalin Mihailovici. Acesta a subliniat si faptul ca are incredere in continuare in echipa, iar intentia este ca Petrolul sa ajunga in Liga I. “Cand Veolia s-a implicat, au fost multi care au spus ca nu ne pricepem la nimic, dar rezultatele arata contrariul. Trebuie sa inteleaga toata lumea faptul ca deciziile manageriale le ia managerul, oriunde in lumea aceasta”, a mai spus Mihailovici.