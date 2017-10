Americanii maraie la Simona Halep

Se vede treaba ca pozitia de lider mondial a Simonei deranjeaza taman pe cei care se ocupa de tenis. Cuprinsi de frenezie, un ziarist de la ESPN, dar si antrenori cu greutate, cer schimbarea regulamentului sportului alb, pentru ca jucatoarele care nu au castigat titluri de Grand Slam(precum Halep) sa nu mai poata urca in fruntea ierarhiei.

“Merita Halep sa fie numarul 1 sau clasamentul trebuie schimbat?”, comenteaza Peter Bodo. “Mult doritul loc 1 a ajuns in mainile Simonei Halep, care a castigat un singur turneu in 2017, Madrid. E un turneu important, dar nu se compara cu Turneul Campioanelor!(…)Wozniacki a castigat al cincilea titlu ca importanta din tenisul feminin, iar in 2017 a ajuns in 10 finale, a avut cele mai multe victorii din sezon (60) si cele mai multe in fata jucatoarelor de Top 10 (14). Dar s-a trezit luni dimineata clasata pe locul 3… Nu trebuie blamata daca se simte inselata!”. Apoi jurnalistul de la canalul de televiziune american o intoarce: “Nu jucatoarele sunt vinovate pentru locurile pe care le ocupa in clasament, ci sistemul din tenis! De cand a fost introdus clasamentul computerizat a existat o lupta intre cei care sustin constanta si oamenii care pretind ca trebuie rasplatite in primul rand rezultatele obtinute la evenimentele importante si contra unor adversare de top. Dar oare se va schimba ceva?”. Halep a ajuns pe locul 1 tocmai pentru ca a participat la aproape toate competitiile sportive ale anului, a castigat turneul de la Madrid si a disputat finalele de la Roma, Roland Garros, Cincinnati si Beijing, adica a fost “constanta”, ce e rau in asta? Specialistului de peste ocean ii tine isonul antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglu: “Nu ar trebui sa fii numarul 1 daca nu ai castigat un Grand Slam in acel an. Daca totusi se intampla asta, e irelevant! Pune umarul si Craig Kardon, fostul antrenor al legendarei Martina Navratilova: “Accentul ar trebui sa fie pe turneele de Grand Slam. Ca te descurci bine in circuit ar trebui sa conteze, dar uitati-va la unele campioane cat de putin joaca! Ele sunt marile staruri si sunt dezavantajate. Simplificati treaba, oferiti mai multe puncte la Grand Slam-uri!”, desi chiar Navratilova spunea ca este mult mai important sa ocupi locul 1 decat sa castigi un turneu de Grand Slam. Simona Halep poate sa fie contestata de multi( si multi romani o fac) dar regulamentul e valabil pentru toata lumea, iar performantele sportive nu trebuie amestecate cu interesele din tenis. Cam asa trebuia sa-si inceapa tirada jurnalistul american.