6 pentru Australian Open!

Romania are sase jucatoare acceptate direct pe tabloul principal al primului Grand Slam din 2018, cu Simona Halep, liderul WTA, in fruntea listei.

La turneul de la Melbourne isi vor mai face aparitia Sorana Cirstea (37 WTA), Irina Begu (43 WTA), Mihaela Buzarnescu (59 WTA, singura debutanta), Monica Niculescu (78 WTA) si Ana Bogdan (105 WTA). In total 108 jucatoare vor evolua direct pe tabloul principal la Australian Open, competitie care se va desfasura intre 15 si 28 ianuarie. La Antipozi este asteptata si Serena Williams(22 WTA), dar si Maria Sarapova(60WTA). Pentru rusoaica este primul turneu de Grand Slam la care este direct acceptata, pe baza clasamentului. Dupa ce a revenit in urma expirarii suspendarii pentru dopaj, in aprilie, Sarapova a concurat la US Open, dupa ce a primit un wild card. Din numele mari la fete lipseste Victoria Azarenka din Belarus(fost nr.1 WTA), sportiva nu a fost prezenta pe terenurile de tenis in ultima perioada si are probleme in lupta pentru custodia copilului ei. Dintre romance, Simona Halep are cele mai bune performante la Melbourne, a ajuns in sferturile de finala in 2014 si 2015. La simplu masculin, Romania va fi reprezentata de Marius Copil, locul 93 ATP, dar aici vedetele raman liderul ATP, spaniolul Rafael Nadal, detinatorul titlului, elvetianul Roger Federer, locul 2 ATP, dar si Novak Djokovici (Serbia), Andy Murray (Marea Britanie), Kei Nishikori (Japonia) si Stan Wawrinka (Elvetia).