Ziua papaciochistului

Am scapat! Dupa Ziua Tineretului (2 mai) si Ziua Ziaricilor (3 mai), era gata-gata sa avem si Ziua Barbatului (5 mai), dar am inteles ca s-a mutat pe 19 noiembrie. Excelent! M-am simtit atat de bine de Ziua Ziaricilor incat inflatia asta de fericire m-ar fi devastat.

Ziua Barbatului ar trebui tratata ca un recensamant. Ar fi interesant sa se cerceteze (cine risca asa ceva?) cati homosexuali sarbatoresc Ziua Barbatului. In felul asta am mai afla si noi niste picanterii. Dar ziua barbatusului in cardigan negru, cu tricou decoltat, blugi skinny si glezne goale cand o paranghelim? Daca aveai, Doamne-fereste, o intalnire cu un asemenea cardigan, de 1 mai, in nordul Mamaiei, iti era imposibil sa-l gasesti. Asexuatii zglobii zici ca poarta uniforme. Si cand isi trag glugile pe cefe, vezi niste freze tepene sau linse si mecle turtite. Eu nu stiu ce fel de hipsteri sau metrosexuali sunt domnisorii. Eu le spun simplu. Papaciochisti.

Dar Ziua Masculinitatii si a Femeii adevarate cand cad? Ca deocamdata avem Valentine’s Day, adica Balega si Amorasul. As mai vrea sa stiu cand petrecem si de Ziua Corporatistului. Cu biciclete, cu hastag rezist, organizam un teambuilding cu tot tacamul, toastam si pentru datoriile bancare. M-am stricat de ras, de 1 Mai, pe plaja aflata intre Caela (cea mai izbutita constructie de vacanta de pe Litoral) si Iaki. La sezlongurile albastre era teambuilding. 50 de prosti si de idioate, care iubesc cu fanatism o chestie (multinationala) unde sunt doar angajati, pusesera sezlongurile in cerc si faceau ce fac toti pingopanii. „Socializau”. Pingopanii „socializeaza”. In mijlocul cercului erau mereu doi-trei, care se schimbau. Cine se remarca la sedinta new UTC avansa, era „bonusat”. Dar sa nu credeti ca lua una roz de 500. Sau macar trei verzi de 100. Nu, dom’le! Care-i bun castiga dreptul sa primeasca niste mailuri inaccesibile lui, pana mai ieri. Smecherie maxima! Mailul e echivalentul gazetei de perete de la fosta uzina 23 August.