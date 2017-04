Vive la France!

Nu va inchipuiti ce i s-ar intampla doamnei (mamei, frumoasei) Marine Le Pen daca ar vota in Franta corporatistii decrestinati din Romania! Ce bine ca updatatii din biserica “Rezist” sunt niste lingai izolati ai multinationalelor!

Spalacitul Macron este o Coca Cola hamburgerizata pidosnic prin atenansele familiei Rothschild. Ca vizitator (23 de euro, cu tot cu Villa Keryllos din Beaulieu -sur- Mer, sunt prozaic, dar asta-i situatia) al Villei Rothschild din Saint -Jean Cap Ferrat, va asigur ca iubesc familia Rothschild pentru aportul ei cultural. In afaceri, insa, familia Rothschild a spoliat prea mult, inclusiv Banca Nationala a Frantei. Macron este un reprezentant al multinationalelor in matricea culturala Franta. Asemenea vietati corporatiste nu au ce cauta in Palatul Élysée, unde importanta invitatilor se masoara prin numarul de pasi pe care presedintele Frantei ii face cand isi primeste oaspetii. Sotia lui Macron, cu 25 de ani mai batrana, nu este o dovada de fidelitate, ci un paravan pentru homosexualitate. O diferenta de varsta aproape similara a fost intre cel mai mare prozator roman, Petru Dumitriu (22 de ani), si Henriette Yvonne Stahl (46 de ani). Dar omul care a scris un roman cu 1500 de personaje (doar chinezii au reusit asa ceva) a divortat repede de fascinanta Henriette Yvonne Stahl, spunand ca “mai era loc si de un al treilea in pat”. Batea un apropo la primul sot al doamnei, poetul gentilom Ion Vinea.

Cine este Marine Le Pen? Proiectia bibliotecii lui Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen e editia princeps a unui tata genial, care il adora pe scriitorul national Victor Hugo. Pe vremea lui Hugo, pana si curvele purtau jartiere si cocarde tricolore, pe 14 iulie (Pierre La Mure, minunatul roman biografic Moulin Rouge, despre Toulouse-Lautrec). Cand a murit Hugo, cocotele din Montmartre si-au pus fundite in doliu peste tot si, in noaptea aia, au refuzat sa faca perversiuni. Vive la France!

P.S. Am scris, ieri, despre filmul “Onoare si respect” si am uitat sa amintesc ca panarama aia de actor principal, Gabriel Garko, a copiat (“a plagiat”, ca sa fie la mintea mironositei Emilia Sercan) evadarea lui Alain Delon, din “Clanul Sicilienilor”. Dar prima serie din “Onoare si respect” este formidabila. Pe urma se dilueaza, ca orice serial.