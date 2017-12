Vine Cosette cu Clotilde sa dea poporului pilde!

Mi-a placut cum l-a sfidat Principesa Margareta pe Basescu, in Parlament. Incercatul matelot s-a ridicat din scaunul de oaspete in loja de talente prezidentiale, s-a intors pe jumatate si ar fi dat s-o salute. Principesa l-a ignorat, a trecut pe langa el ca o corabie pe langa o meduza.

Alteta Voastra, atunci sa mergem cu nobletea mai departe! Ma adresez in calitate de fost monarhist, care si-a retras admiratia dupa mezalianta cu Duda, Principe de Vehringen cu nume initial de fruct care cade in praful din batatura si nu-l aduna decat disperatii de foame sau dupa maritis. Dati-va, Alteta Voastra, la o parte si lasati-l pe Printul Nicolae in fruntea Casei Regale! E urat cum ma exprim, ca un supus mai mitocan, dar dumneavoastra sunteti cap de linie pentru Monarhie!

Pana la inmormantarea Regelui, as adresa o rugaminte si domnilor ziaristi. Nu ne mai asasinati cu povestile despre pasiunea de sofer si de mecanic a Suveranului! A fost un personaj tragic, cu o biografie tentaculara, i-a infruntat (cat si cum a putut) pe Hitler si pe Antonescu, l-au tratat de sus Carol al doilea si neamurile proaste (Stalin, Truman, Ceausescu, Iliescu, Basescu), a fost iubit si detestat – e mai mult decat un surubar, nu-l mai proletarizati! Ce vreti sa demonstrati, ca era popular, ca vecinii din fata blocului, de pe vremea lui Ceausescu? Unii jucau table sau bateau covoare, altii reparau Daciile. Si toti aveau maieuri cu gaurele. Gata cu pasiunea Regelui, ca putea sa-si gaseasca una mai ca lumea! Carol al doilea a mai cerut un coniac, de nervi, cand a aflat ca urmasul sau se murdareste pe maini, prin garaje. Ar fi preferat sa-i placa literatura. Paleologu batran povestea ca, atunci cand l-a cunoscut pe Carol al doilea, Monarhul i-a recitat din Verhaeren. Va inchipuiti vreun politician roman recitand din Verhaeren? Parca-l vad pe Basescu, declamand din “Multipla splendoare”: “Realitatea aspra, suprema, uriasa/ ce distileaza rosie, tonica licoare/ Imi ameteste mintea si-mi pune-n piept dogoare”. Se potriveste, nu ? Daca tot va atrag povestile regale cu masini, atunci livrati unele palpitante. Amintiti-l pe Printul Nicolae (a facut parte din Regenta, intre 1927 si 1930), fratele lui Carol al doilea, care se batea cu taximetristii, in Piata Palatului.

In ziua in care Regele a fost evocat in Parlament, useristii paparazzi s-au updatat. Si-au luat fluiere sau vuvuzele sau ce erau aparatele alea de bruiaj folosite in Camera Deputatilor. In curand, o sa le dea Sistemul si caini politisti. Iar guerilla “Rezist” racnea in strada versuri imprumutate din repertoriul galeriilor de fotbal. “Cine nu sare, nu vrea schimbare.” Tocmai, ca lumea care nu sare, vrea schimbare. Vrea sa schimbe legile sovietice ale Monicai Macovei. Pana la sfarsitul saptamanii, sper sa auzim, in fata Parlamentului sau in Piata Victoriei, si adaptarea manelei “Vine Borcea cu spartanii si distruge toti dusmanii!” Cautati-o pe you tube, o recomand, e educativa. Apropo, Free Borcea, ca a stat destul si degeaba! In varianta userista, “Vine Borcea cu spartanii” ar putea suna “Vine Cosette cu Clotilde sa dea poporului pilde!”