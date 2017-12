Va bate broasca-n geam si voi faceti miting!

De la partidul de origine FSN pana azi, PSD n-a stiut sa faca mitinguri. Niciun progres in 28 de ani. Pesedistii din teritoriu s-au imbogatit degeaba. Ei vad lumea din spatele termopanelor cu aceeasi ochi ai mintii din 1990, cand le batea broasca in geam.

Aduceti-va aminte de sloganul “bosorogii fara dinti vrea sa fie presedinti”. Sau de gospodinele care ii aplaudau pe mineri si ne regalau cu abisala cugetare “taranistii vrea sa reinfiinteze mosierii”. Versurile de dupa 2000 confirma pilda mea cu broasca si termopanul. “Ala mic si ala chior SI-A batut joc de popor”. Ala mic si ala chior erau Boc si Basescu. “Ala chior” nu e departe de nivelul contestatarilor sai, dar are in el si ceva de golanul clasei, plecat in excursie la munte cu diriginta si colegii. Luni seara, desi era la o televizie (TVR), fostul presedinte se credea glumetul autocarului. A zis ca “ministresa Carmen Dan a sarit ca ratusca”, dupa ce a gasit sub dormeza un microfon cat un cartof.

O singura iesire cu impact puternic si onorabila din punct de vedere intelectual a avut PSD, dar, ca sa vezi, nu a apartinut PSD. Partidul condus pe atunci de Ponta era in USL, iar in numele lesinatei USL (a castigat alegerile cu 70% si n-a avut nicio putere, i se arestau cate trei lideri pe saptamana) s-au exprimat tacand – nu glumesc, a fost un mars mut – ziaristii Antenei 3, care au chemat lumea la o plimbare in jurul Palatului Cotroceni.

Acum, PSD, un partid de chermeze si hore, ne ameninta iar cu mitinguri, dar isi va da in cap cu acele contramanifestatii jenibile. Va strange maximum 50000 de oameni si va bloca Bucurestiul. Cu autocarele. Fara sa invete nimic din umilinta traita de Ziua Nationala, Gabi Firea vrea sa se bage si ea. Imparateasa din Voluntari si angajatii Primariei n-au fost in stare sa asambleze cateva schele in Piata Victoriei – le-au demontat 15 neopropagandisti, iar Statul pasiv nu i-a intrebat de sanatate – dar face ea miting. Broasca, Gabi, broasca, si azi iti broasca bate in geam, s-a updat oac – oac, are acces la termopan! Esti primareasa Capitalei, dar adversarul stapaneste pietele importante al orasului. Si e un adversar antrenat. De ala Sun Tzu incoace, toate cartile despre razboi sau administratie – pe care nu le-ai citit, Gabi! – te invata sa nu intri intr-o lupta pe care nu esti sigur ca o castigi sau, daca o pierzi, macar sa iesi inaltat. PSD va iesi umilit.

Nu ma credeti, nu ma credeti, asta e ! Dar va rog sa cititi ce a scris pictorul Paul Hitter despre “Organizatia de Guerila Rezist!” Veti afla despre fonduri europene, oengeuri, totul sub cupola fortelor discrete ale Statului. Documentul naucitor e redactat de un artist care a facut parte din miscarea tefelista. In zilele urmatoare, tefelistii il vor terfeli pe Paul Hitter, pentru ca, asa cum zicea Corneliu Zelea Codreanu (citez, ca sa nu avem discutii, din cartea “Mistica rugaciunii si a revolverului”, scrisa de Tatiana Niculescu, fosta purtatoare de cuvant a lui Iohannis), “daca as avea un singur glont, iar in fata mea un dusman si un tradator, glontul l-as trimite in tradator”.