Uniunea Simpaticilor din Romania

Un deputat PSD, Liviu Plesoianu, a scris pe facebook ca USR este Uniunea Securistilor din Romania.

Mie mi se pare ca a exagerat. Securitatea nu era comica. Useristii sunt Ciresarii politicii romanesti. Ma amuz zilnic, la televizor, cand vad cum tocilarii fac pe golanii, in Parlament. Pe vremea mea, baietii astia invitau invitau fetele la ei acasa, ca sa le arate colectia lor de timbre. De un an incoace, s-au obraznicit. Si-au luat telefoane – gadget si isi hartuiesc colegii, in Parlament. Uniunea Sandilailor din Romania are resurse nelimitate. Cand nu se ocupa de filmari cu telefonul, baga tefelistii stradali in cel mai important for al patriei. Parlamentul s-a transformat intr-o loc de harjoneala. Lipsesc doar pistoalele cu apa si tevile cu cornete. Si fiindca useristii de sex aproape masculin sunt cam fatalai (in timpul liber isi iau batai frumoase in studiourile de televizie), au intrat in scena cucoanele. O doamna sau domnisoara cu prenume de mica martira literara (Cosette) s-a dus peste un senator si a incercat sa-l agate la o discutie, spunandu-i ca dumneai apara justitia. Senatorul a intrebat-o daca s-a spalat pe dinti. Mi se pare corecta abordarea, justitia se apara cu dintii. Dezinvolta, Cosette cea igienica si-a aratat centura dentara. Pe urma, marea actrita distribuita in cel mai bun film de radiologie a fost interpelata parlamentar pe tema sexului anal. “Eu am o poza in care faceti sex anal”, i-a zis senatorul. Fotografii amatori sunt foarte expusi, asta-i situatia pe criza asta de medicamente. Nu mai poti sa-l faci pe unul hot, ca te acuza de miscari musculare destinate altor trasee care produc (ne)placeri si duhori. Se putea si mai rau. Eu mi-am amintit ca, pe timpuri, la discoteca Moxa, veneau si artisti de culoare, din zona Garii de Nord. Aia mai cu bani se incaltau cu ciocate. Saracanii isi puneau in varful pantofilor scrijeliti o lama. Cu un spitz pe care nu-l vedea nimeni iti luau tendonul. V-am povestit asta ca sa intelegeti ca pesedistii, acuzati de toate infractiunile, sunt niste fraieri, niste incasatori. Nicaieri in lumea asta provocatorii nu scapa. Provocatorul si delatorul reprezinta cele mai mari rusini ale acestui popor recomandat de distihul – nu stiu cui apartine, din pacate – “nu-i niciunul ca romanul, daca-s doi tradeaza unul”.

Am pomenit despre criza medicamentelor. Ca intotdeauna, vinovati sunt scosi politicienii si directorii de spitale. Multinationalele care au acaparat piata farmaceutica n-au, bineinteles, nicio vina. Pe principiul “Rezist”, anticoruptii refuza sa plateasca taxa de claw – back. De fapt, nu refuza, pentru ca domnii corporatisti sunt cu legea, dar o interpreteaza cum le convine. Si interpretarea lor este “tragem cu gheara de bani, ne punem closti pe ei si ducem puii afara, fiindca Dragnea, ca sa scape el de parnaie, sacrifica pe oricine”.