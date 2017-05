Turismul de talente din nordul Mamaiei

Cateva cuvinte despre “clubul unde intrarea costa 200 de lei si sampania vine cu roaba”. Asa infiereaza televiziile un fenomen pe care eu nu-l aplaud, dar nici nu sunt tampit sa-l ignor sau sa-l repudiez deontologic.

Intrarea nu costa 200 de lei. Intrarea e gratis, dar cum, pe lumea asta, “gratis nu e decat cascavalul din cursa de soareci” (nu stiu cui apartine celebra expresie), consumatia obligatorie e 210 lei. Daca e obligatorie, nu inseamna ca te obliga cineva sa mergi acolo. Dai 210 lei si bagi in tine – depinde ce – de toti banii. Neavand, anul asta, niciun prietenar oligarh cu masa rezervata, nu m-am dus, fiindca nici la 25 de ani nu-mi placea sa tin nonsalant un pahar in mana, sa ma balangan de pe un picior pe altul si sa dau din cap ca un catel de plus atasat pe luneta de Dacie. In acel local, smecheri sunt cei care au masa (foarte putini), nu fitosii in balans (foarte, foarte multi).

In ultimele veri, insa, am ajuns in acel club. De ce mi se pare fenomenul interesant? Pentru ca, in 2017, pontifii consumatiei nu au mai fost fiul baronului cutare sau fiica asfaltatorului cutare. Greii traditionali au mai scapatat sau chiar au ajuns la puscarie. Cu toate pacatele parintilor care au ciordit de la Stat, copiii de bani gata furati au invatat (mai mult s-au drogat) la universitati din Occident si le-au povestit strainezilor bazati ce se intampla in nordul Mamaiei. Desi e impropriu formulat, “datorita acestor tineri” s-a auzit de distractia din Mamaia si la Monte Carlo, si la St. Tropez, si la Geneva sau Dubai. In 2017, “roaba cu sampanie” a venit la mesele celor care reprezinta surprinzatoarea aristocratie a noilor piete. Chinezi si indieni, care i-au umbrit pana si pe rusi, pana si pe arabi. Au venit, au vazut, au platit consumatii de zeci de mii de euro si – ceea ce conteaza – vor duce vestea mai departe. Romania a avut turism artistic (Balcic), turism balnear (Ana Aslan, hotelurile de peste 10 etaje din Eforie Nord), turism pentru suedeze, cehoaice si nemtoaice in cautare de aventuri cu salvamari (anii ’70-’80), turism pentru Ceausescu (Casa Poporului), turism pentru Dracula (Rasnov, Bran). Acum are si turismul de facut talente, in nordul Mamaiei.

Romanii din clasa medie s-au dus la bulgari, iar cuceritorii de ultima ora ai Europei au cheltuit la Mamaia ca in sudul Frantei. Carciumarii experimentati din Constanta au facut tot felul de calcule. Unii spuneau ca acel club a produs, in doua zile, un milion de euro. Altii aproximau 400000-500000. Harbar n-am. Se va redeschide in iulie, doar sambata, asadar, de sapte-opt ori toata vara. 30-40 de chinezi, arabi, rusi sau indieni vor toca, in sapte, opt zile, la Mamaia, cat 14 judete din Romania, intre 1 iulie si 20 august, pe tot Litoralul.

In final, o constatare trista. Acest gen de succes va mai rezista maximum trei,patru ani si nu se va apropia, calitativ, de standardul barurilor Melody din Mamaia si International din Olimp, din anii ’70-’80. Si atunci ramaneau zeci, poate sute de turisti pe afara, in fiecare seara, dar erau directori de uzine, nu drogati.