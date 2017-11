Tefelistii ne apara de rusi. Multumim!

In loc sa inaspreasca legile, parlamentarii vor sa le imblanzeasca. E evident, sunt comunisti, sunt oamenii rusilor, tefelistii au dreptate.

Atentie, rusii au navalit deja pe partea noastra de Prut, au trecut de la Ventimiglia spre Menton! Nu le mai ajunge ca au impresurat Monte Carlo (asta-i un fel de Husi) cu palatele pe care le-au cumparat la Roquebrune si Cap D’Ail. Sunt chiar nesimtiti, se mai si mandresc ca in Golful Villefranche – Beaulieu – Cap Ferrat (o frumusete care se apropie de cea a Jijiei, cand se varsa in Bahlui) se vorbeste deja ruseste. Oligarhii vor tot Estul patriei, acum se extind spre Galati, baga miliarde de euro in alte paradisuri de pe Riviera Moldovei, cum ar fi Mandelieu, Miramar, Theoule, Agay. Gata, au trecut si de Galati! Deasupra St. Raphael si Frejus sunt Muntii Dobrogei, dar rusii i-au schimbat numele in Massif de l’Esterel. Daca mai investesc mujicii citeva mii de miliarde la Sainte Maxime si pe urma fac bucla la Grimaud, ne pomenim cu ei la St. Tropez, o Vama Veche mai urata.

Bineinteles ca nici noi nu stam degeaba. Ii vom intampina cu traditionala vitejie tefelista. Cei mai bravi sunt tefelistii de 60 de anisori. N-au fost anticomunisti la timp, dar recupereaza, transplantul de anticomunism e ca transplantul de par – poate sa prinda, insa e jenibil. Tefelista mea preferata e doamna Cristina Guseth. Luni seara, am urmarit-o un minut la Realitatea Tv. Am nimerit acolo pe finalul ebluisantei aparitii gusethiene. Ganditoarea ne-a iluminat ca “e vorba de o intoarcere inapoi. Ei vor sa intoarca Romania inapoi”. Avand convingerea ca Romania “va avansa inainte” cu Monica Macovei, prietena doamnei Guseth, ii transmit oengistei fruntase ca mi-as dori sa mai apara la televizii, fiindca m-a cucerit si panseul dumneai “e o stiinta sa relationezi cu calul”. In siajul “relationarii” a aparut, firesc, “lipsa de predictibilitate”. Doamna, cartea e grea, degeaba va laudati pe facebook ca ascultati muzica simfonica, daca puneti virgula inainte de “etc.” Foarte draguta ati fost si cand i-ati caracterizat pe oamenii care au scris frumos la moartea lui Vadim Tudor, desi acesta ii injurase in “Romania Mare”. Ati lamurit poporul ca “e sindromul Stockholm, e sindromul Stockholm!”. Nu, doamna, e Crestinism, asa se cheama, Crestinism.

Aproposito de Crestinism. Mi-a placut cum combate misticismul, nationalismul, homofobia un tefelist puriu si hirsut, Andrei Gheorghe. De cate ori il vad, imi revine in minte o faza din filmul “Poveste din Bronx”. Niste rockeri motociclisti, soiosi, bautori de bere au facut scandal intr-un bar din Little Italy si au luat o bataie frumoasa de la mafiotii imbracati in costume, care controlau cartierul. Ghiciti cu cine am tinut eu!

Sa nu uitam, totusi, de latura intelectuala a tefelistilor. La toate lansarile cartilor propagandistice de la Gaudeamus a participat si Ramona Ursu. Fiindca e o duduie scolita, ii propun Ramonei sa comenteze o fraza din cea mai frumoasa carte a literaturii romane, “Craii de Curtea Veche”, de Mateiu Caragiale. “Era indeobste cunoscuta frenezia cruda cu care aceasta se deda la o anumita voluptate si care indreptatea porecla de <<lipitoare>>.” Draga Ramona, spune-ne, din experienta ta (de ziarista), ce a vrut sa-ti sugereze autorul?