Tefeleilor li s-a pus pata si pe statui

Primaria Capitalei trebuia sa finanteze un monument dedicat Unirii din 1918, dar s-a speriat de tefeleii de pe facebook. Sa ne intelegem, Gabi Firea e o peizanca inculta, dar ce vina avea statuia?

Ce vina sa aiba? Vinovatia sculpturii e ca, daca-i scoti pe tefelei din arta figurativa, s-a terminoiu! Bine ca n-a fost dupa mintea lor, ca nu mai aveam nici ansamblul statuar al lui Brancusi, de la Targu Jiu. Acesti internationalisti atei sunt la nivelul vamesului elvetian, care, atunci cand l-a oprit la granita pe Paul Klee – pictorul se intorcea din Germania, scarbit de fascisti – si i-a vazut tablourile, l-a intrebat “tu esti pictor? Asa mazgaleste si fiul meu, care are patru ani.” Dupa cateva zile, Klee a murit.

Pe Ion Bolborea, artistul care a facut proiectul lucrarii ” Monumentul Unirii”, nu-l cunosc. Dar pe Buculei si Gorduz i-am cunoscut. Tot asa ii injurau prostii si pe Gorduz , pentru “Lupoaica”, si pe Buculei, pentru “Aripile” de la Casa Scanteii – proiectul lucrarii monumentale este foarte izbutit, dar prelucrarea industriala si finisarea au hibe. Octavian Olariu, in copilarie, si Buculei, cand aveam 18 ani, m-au invatat (ei erau buni, elevul era problema) sculptura. Hop, hop, ca nu sculptam eu! Eu stateam seara, in vara lui 1989, in Tabara de sculptura de la Buteni (judetul Arad), la agape cu sculptorii tineri, ucenicii lui Buculei, dar nu prea ne potriveam. Mie nu-mi place sa beau mai mult de 50 de mililitri de palinca, iar pe ei nu-i atragea vinul. Spritul li se parea o pierdere de vreme.

Despre lucrarea lui Bolborea il las se pronunte pe un specialist, criticul Pavel Susara. Monumentul “este un reper aniversar, 100 de ani de la Marea Unire, eveniment fundamental in istoria nationala, iar expresia ei si mesajul incorporat trebuie sa fie perceptibile in acest sens. Exact asta face compozitia sferica, in care nu exista discontinuitati de suprafete si fracturi de volum. Preluarea structurii unui cactus, forma perfecta a coagularii, in jurul aceluiasi nucleu, a unei mari diversitati de elemente vizeaza tocmai acest mesaj al unitatii, al diversitatii armonizate.” Edificator, nu? Nu. Pentru tefelei, nu. Arta moderna si tefeleii! Internationalistii atei din Piata Victoriei, adica influencerii de pe facebook platiti de Secu prin agentii de publicitate, sunt la mintea primarilor care voiau sa vada pe soclu mustata viteazului in uniforma de rosior! Din cauza unor asemenea gunoaie a fugit Brancusi. Pe tefelei ii arde grija de banii publici! Fara piramide, Egiptul era azi doar nisip. Franta si Italia sunt tari – muzeu pentru ca exista monumente in fiecare sat. In arhitectura si in sculptura, megalomania politicienilor reprezinta un factor de progres.

As fi creditat lucrarea lui Bolborea si fara sa citesc ce a scris Susara, si fara sa vad macheta. Toate generatiile noastre de sculptori au fost bune. Prin valoare artistica am recuperat un retard, pentru ca Romania a intrat tarziu in sculptura, din cauza credintei ortodoxe. Monumentele funerare, troitele nu erau considerate arta, omul care mesterea cruci sau porti de lemn se afla pe aceeasi pozitie cu fierarul din sat. Dar cel putin de la Paciurea incoace, stam bine la sculptura. Public educat pentru sculptura n-am avut.