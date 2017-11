Teambuilding la pandaimos

Pentru ca sunt deontolog, echidistant si “ma doare mucii, frate, de atata obiectivitate!”, trebuie sa o dau si pe audiatur et altera pars.

In urma cu zece zile, la Biblioteca I.A. Bassarabescu din Giurgiu (unde marele ziarist Dan Mucenic face apostolat cultural) m-a abordat o femeie distinsa. Genul de intelectuala de moda veche, care citeste presa adevarata, tiparita, fiindca Mucenic a adunat in arhiva Bibliotecii toate colectiile ziarelor centrale, din 2000 incoace. Doamna m-a prelucrat cu eleganta. “Musiu asa si asa, eu va citesc, dar nu sunt de acord cu ce scrieti despre tefelisti. Fiica mea e angajata la o prestigioasa multinationala. A fost olimpica la fizica si a terminat Politehnica (inginerie navala, reparatii vapoare, am uitat titulatura, mea culpa, n.m.), o facultate foarte grea si, in general, nefrecventata de fete. Inainte de a fi la corporatie, a muncit doua luni pentru un patron roman. Dumneavoastra pe astia ii elogiati, felicitari! Marele industrias o trata ca pe o secretara – “<<fa si tu niste cafele!>>. Ce alta sansa ar fi avut fiica mea, daca nu se angaja la multinationala?” N-am gasit raspuns, in afara replicilor misogino – licentioase, pe care le-am tinut pentru mine, n-am gasit, chiar n-am gasit raspuns. Corect, nici afaceristii romani nu sunt niste lumini. Cum era, de pilda, Schneider, din micutul oras francez Le Creusot. Schneider patrona industria metalurgica, toate suflarea asezarii depindea de el, iar oligarhul a facut teatru, da, sala de teatru in uzina! De spitalul si scoala din Le Creusot, de bursele universitare pentru copiii muncitorilor nu mai amintesc. Schneider era un patron paternalist. Astazi, uzinele Schneider apartin Mittal.

Oricum as da-o, tot la multinatinationale ajung. Ia sa citez eu cu evlavie din presa bine vazuta la Bruxelles: “In cele 13,4 milioane de documente din Paradise Papers au fost descoperite evaziuni fiscale la Glencore, Whirlpool, Apple, Microsoft, EBay, Uber, Nike,Walmart, Allianz, Siemens, McDonald’s, Deutsche Bank, Bayer”. Iuhuuu, ii baga pe corporatisti la pirnaica! Teambuilding la pandaimos! Dar asta nu se va intampla aici. In Romania, multinationalele sunt pupate in le popo. Corporatistii nu platesc impozite, dar, in schimb, externalizeaza tot profitul. Mi se pare echitabil. Totusi, vad un tablou frumos. “CEO spaland ciorapii violatorului”. Ohohohohooo, CEO, lua-i-ai cucul la misto!

Dom’le, daca tot vreti sa mai priponiti politicieni romani, va propun eu unul! A fost primar, dar nu si-a luat enspe case din combinatiile de edilache si din adoptii de copii, ci din meditatii la fizica. Toti ciobanii din acea zona erau disperati sa faca meditatii la fizica. Dar nu numai ciobanii. Goga si Cioran, doi baieti din localitatea invecinata Rasinari, au sarit din morminte si doresc sa intre intr-un program intensiv de meditatii la fizica. Mai tare e antrenorul de tenis al meditatorului la fizica. N-a castigat niciun meci ca senior, dar are palate in Miami. E firesc, foarte omenesc. In burgul care are un centru vechi de 100 de metri liniari au venit sa se antreneze McEnroe si Borg. Connors si Lendl n-au avut loc.