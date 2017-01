Sabin Balasa, acest Nicolae Grigorescu de rara acuratete

La sfarsitul anului trecut am scris despre tabloul “Tarancute”, de Nicolae Grigorescu, cumparat cu 320000 de euro, la licitatia “Artmark”, de doamna Anca Vlad, patroana unui lant de farmacii.Lucrarea lui Grigorescu provine din Colectia Constantin Baraschi.

Articolul n-a spart norii, nici nu ma asteptam.Nu-i normal sa incriminam doar ultima generatie de politicieni pentru ca Romania este o tara care se barbarizeaza. In anii ’80, s-a organizat o retrospectiva Lucian Grigorescu la Sofia.Cand au venit tablourile, atasatul cultural al ambasadei noastre (un securist ramas in diplomatie si dupa revolutie, cand a fost trimis sa ne reprezinte in America de Sud) a zis, dezamagit, ca el a inteles ca-i vorba de o expozitie Luchian si Grigorescu (Nicolae).”Cine-i Lucian Grigorescu?”.

Cum-necum, textul meu a ajuns totusi sa fie citit de Constantin Baraschi junior.Doctor in Elvetia si fiu al sculptorului Baraschi din ultima casatorie, cu doamna Elly Xenakis Baraschi, profesoara de romana, care a fost apropiata si de chirurgul Dan Setlacec.Era o femeie frumoasa, inalta si zvelta ca o cariatida.Ca toate personajele feminine din viata lui Baraschi.Fiul sculptorului a spus ca nu-si aminteste ca tabloul “Tarancute” sa fi fost la ei in casa, dar aspectul nu este foarte, foarte relevant, pentru ca lucrarile de pe peretii casei Baraschi se schimbau foarte des.Baraschi era rector la Institutul de Arte Plastice.Maestrul si doamna Baraschi cultivau un student, un artist foarte promitator.Se numea Sabin Balasa.La sugestia doamnei Baraschi (cu vreo 20 de ani mai tanara decat sculptorul), multe dintre panzele de Grigorescu au fost inlocuite cu copii de Sabin Balasa.Poreclit, in anii ’80, Basin Salasa, pentru ca picta musamale cu Elena si Nicolae Ceausescu, Balasa avea toate datele sa se supuna rugamintilor doamnei Baraschi.Era inteligent, talentat, si un pic aventurier, ca sa fiu dragut in exprimare.

Va avertizez ca nu ati citit o dezvaluire, o investigatie, o ancheta sau cum s-or chema prostiile alea.Eu v-am prezentat o povestioara, o speculatie.Am convingerea ca doamna Anca Vlad a cumparat cu 320000 de euro un N. Grigorescu, nu un excelent Sabin Balasa, un fidel Sabin Balasa.