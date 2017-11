Revolutia de la supermarket

Nu stiu prea bine care-i treaba cu noul Cod fiscal, dar sunt convins ca o vom imbobelina.

De data asta, tefelistii au dreptate sa iasa in strada. Cand e vorba despre banii tai, te bati si daca n-ai dreptate. As merge si eu la manifestatii, dar nu pot sa ma alatur salamandrelor oengiste care au profitat de rugul de la Colectiv ca sa o sustina pe Cristina Guseth pentru postul de ministru al justitiei. Si n-am cum sa uit nici ca, iarna trecuta, micii tortionari din Piata Victoriei au protestat impotriva gratierii. Sigur, au gasit si un fraier. Pe individul amfibiu si vascos numit Dragnea. Daca era barbat politic, Dragnea nu tinea cont de zbieretele tefelistilor si grabea gratierea sau amnistia pentru oamenii condamnati in urma unor infractiuni nonviolente. De unde atata robustete la o mustata de acordeonist? Parlamentul si Guvernul de fricosi i-au scos de la puscarie, acum, in toamna, pe criminali si pe violatori, asa ca Dragnea merita tot ce i se intampla. Inclusiv sa fie luat la perpules, in aeroporturi, de tot felul de hapciupalitici eroici. Din vrajeala in mosmondeala, din tarseala in greseala, spre infrangerea finala!

Incantator e ca in mediul corporatist – feisbucist s-a facut “apel la marile companii din Romania sa sustina acest protest si sa le dea cateva ore libere (la joaca,n.m), prin rotatie, angajatilor, pentru a veni alaturi de noi.” Asadar, prin rotatie, mai, tovarasi, protestam, protestam, dar ramanem cu fata la productie, nu parasim toti incinta! “Au fost mentionate Kaufland, MegaImage, IKEA, Carrefour, LIDL”. Asta se cheama Revolutia de la supermarket. Ce “Armata e cu noi, Armata e cu noi!”, ca in decembrie 1989? “Micii de la Kaufland sunt cu noi”! Cand vor veni si baietii de la Paradise Papers, va fi minunat, va fi chiar interactiv, Paradise Papers vor acuza, multinationalele vor raspunde. Nu in fata legii, bineinteles ca nu, in Romania, nu! Supermarket-urile au contribuit si la dezvoltarea estetica a Capitalei. Au infrumusetat orasul cu acele hangare umplute cu sclipici si chimicale. Dar cine sa-i intrebe pe intangibilii CEO despre arhitectura? Gabi Firea? Ati vazut poze din sufrageria ei, un minunat depozit de kitsch-uri. Gabi si arhitectura! Nici eu nu sunt vreun specialist, deosebesc greu sau deloc barocul de rococo, dar Gabi crede ca rococo e un parfum.

In conditiile astea, ii felicit pe tinerii frumosi si liberi! La lupta, copii, la lupta! Manati de ideologul C.T. Popescu. Ozenistul cu gecuta de fochist nu-i prea liber, ca a lucrat cu Dumitru Tinu, dar tanar si frumos e, asta nu se poate contesta. Si e si tenisman. Si cinefil. El trage spre cineast, dar mai deliberam, ne mai gandim, “deocamdata, nu, mai trimiteti!”, ca pe vremuri, la posta redactiei. Nea Popescu e un pasionat, daca ar fi avut video, pe vremea lui Ceausescu, de abia ar fi asteptat sa-i plece nevasta dupa paine, ca s-o insele cu un film porno.