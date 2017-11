Razvan Burleanu, asa il cheama, Razvan Burleanu

Recurs la Curtea de Apel, in procesul meu cu Burleanu. In prima faza am castigat.

La ultima infatisare, avocatul presedintelui FRF a spus ca talentatul domn Burleanu i-a invins in instanta pe Mircea Sandu si pe Daniel Prodan. Da, domnul Burleanu l-a invins pe Didi Prodan. Avem dovezi sa-l contrazicem? Ar putea sa-si treaca in CV “ce n-au reusit Asprilla si Batistuta, am reusit eu.” Insist, putem sa-l contrazicem? Divagatiile, furia si lacrimile n-au ce cauta in instanta. Felicitari, domnule Vasile Dancu, v-ati crescut bine studentul, meritati sa conduceti – din umbra – PSD, cu mana de userist!

Sunt cinic, nu? Dumnezeu sa-l odihneasca pe Didi, dar cu fostii sai colegi aflati in viata merita sa fiu cinic. Nu stiu daca ati observat, dar am terminat cu Mitrea Cocor cu wireless si Ciurli Burli. Pentru mine, baiatul e deja Razvan Burleanu. Nu eu l-am ridicat. In martie 2014, cand Didi si sussemnatul se manifestau impotriva neavenitului, lumea fotbalului se replia, injura in baie, in parc, in restaurante, dar usooor, usoooor, soptit, soptit, curajosii se temeau si de ospatari. Mi-am facut dusmani in presa, m-au injurat prostoboii de pe facebook, care cred ca fotbalul e ce vad ei la televizor, m-a dat in judecata Burleanu. Asa, si? Am facut-o pentru mine? “De-aia am murit noi la revolutie ?”, vorba unui hapciupalitic. Ma interesa vreun post de hartogar updatat sau de numarator de cornere la federatie? Credeti ca in campania din 2014 Gica Popescu a schimbat doua vorbe cu mine? El are fler, vorbea cu aia de la ProTV, ca asa il sfatuise un initiat in combinageala, pe nume Negut sau asa ceva. Dupa ce Gica Popescu a ajuns la puscarie, prietenii lui de la ProTV l-au martelat. Deontologi, chiar profesori de deontologie. Da, profesori de deontologie neaplicata.

Cea mai tare intamplare am trait-o in urma cu sase luni, un an. Eram la o nunta, stateam la masa cu Mircea Sandu, Daniel Nanu si un fost mare fotbalist din America ’94. Mircea Sandu ii povestea gloriosului cate articole am scris eu despre federatie, Nanu il sustinea, iar glorios – gaunosul de la World Cup ma privea mirat, chiar ingaduitor, mai avea putin si intreba “cine sa scrie, ma, fraierul asta?” Acum, fostii internationali si ceilalti contracandidati sunt pe cai mari, chiar pe elefanti albi, si imi amplifica zilnic senzatia ca se bat pentru locurile 2 – 5, in alegerile de la anul. Foarte bine, continuati asa si vom avea fotbal semiprofesionist! Finala Cupei se va disputa in deschiderea finalei multinationalelor. Steaua – Dinamo, de la ora 19, dar sa se grabeasca, sa nu intre in prelungiri, ca la ora 21, pe Arena Nationala, se vor intilni Kaufland si Vodafone. Dar astea le vad eu, fiindca oamenii de si din fotbal (mai au dreptate si ziaricii cand ii injura) deja impart functii. Burleanu nici nu exista in scenariile lor. Ba, copii, ca va convine sau nu, in momentul asta e ca in box! Omul lui Vasile Dancu e campionul (presedinte in exercitiu), iar voi sunteti challengerii. Azi, cea mai eficienta adversara a lui Burleanu este presa care l-a sustinut. Contracandidatii sai au inteles foarte putin din ce s-a intamplat in 2014. Iar o noua victorie a lui Burleanu ar insemna infrangerea defintiva a Generatiei America ’94. Acum, generatia e scindata. Poate ca asa vor oamenii, ca generatia lor sa nu depaseasca prin fapte posterul pe care Burleanu deja l-a dat jos de la Buftea. Foarte bine. Daca dumnealor nu le pasa de Didi Prodan si Burleanu va iesi presedinte a doua oara, eu nu voi mai avea nimic de obiectat, pentru ca va fi un presedinte mai mult decat legitim, pus de Generatia America’94.