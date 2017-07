Propaganda tefelista. “Smintiti si misei” (Eminescu)

Tefeleii propagandisti merita tratamentul propus de Eminescu. “Sa-i imparti in doua cete, in smintiti si in misei.”

“Matale unde vrei sa fii? La Smintiti? Buuun, asa deci, la Smintiti, faceti-i loc domnului la Smintiti, poftiti, domnu’, la Smintiti, enjoy!” La fel si cu ticalosii. Limbist cosmopolit langa limbist cosmopolit, avand vise erotice despre conturile Sandrei Pralong, ca doar banii o mai fac tentanta pe Sandra Pralong! Putina anticoruptie, de inceput de saptamana.

1. In cadrul Programului Nuclear Rabla, tovarasii americani ne vand armament, in valoare de cateva miliarde de dolari. Eu stiam ca ala bogat ii da spaga aluia sarac, dar vad ca acum e invers. Privind, totusi, in istorie, tranzactia asta se numeste tribut. Propaganda, insa, ii zice parteneriat. Mai amuzanta nu poate fi decat titulatura “Fondul de Urgenta Soros”. Doamna Alina Mungiu, cifrele publicate sunt adevarate? Intr-un asemenea regim de urgenta trebuia urmata dieta dumneavoastra, pentru a poza in Playboy, urcata, cu macaraua, in copac? Un sequoia altoit cu Stejarul din Borzesti!

2.Extraordinci si extramorocar, s-a dus ANAF peste un site de propaganda si peste o organizatie de anchete securistice! Dar cand javrele astea tortionare aplauda incarcerarea patronilor romani si cer sa i se puna Bisericii impozit pe acatiste-atunci cum e? Nici macar originali nu sunt. Cuza si Kogalniceanu au facut Secularizarea (tot cu Secu incepe) averilor manastiresti in urma cu peste 150 de ani, la indemnul masoneriei. Inainte sa ma acuzati de “Teoria Conspiratiei”, ca doar la lozinci va pricepeti, ar fi bine sa cititi! Dar Cuza si Kogalniceanu erau baieti culti si gagicari (nicidecum homosexuali militanti, ca unii dintre voi!), chiar daca pe Kogalniceanu nu-l recomanda fizicul. Colectia de arta a lui Kogalniceanu (avea si tablouri din Renastere!) a fost prima mare pinacoteca pierduta de Romania, din cauza unui prim-ministru nebun cu acte, D. Al. Sturdza. Ba, tefeleilor, eu stiu ca vreti sa distrugeti Biserica, dar stati prost cu organizarea si cultura! Crestinismul are aproape doua mii de ani, in Romania. Fiind perseverenti, ca orice ticalosi cretini, veti reusi in patru-cinci generatii, dar in patru-cinci ani e imposibil!

3. Deputatul Corneliu Bichinet a fost filmat in timp ce incerca sa le dea unor reporteri “o suta de lei de-o bere”. Nu ma intereseaza porcariile, exagerarile precum “tentativa de coruptie”, ci estimarea facuta de Bichinet. Una corecta. O suta pentru doi ziarici. Cincizeci de lei bucata. Bichinet este un Vadim judetean, dar un Vadim mai jovial. Cand s-a certat cu Bichinet, Vadim a scris ca unitatea de masura a coruptiei este bichinetul. Poate unitatea de masura a coruptiei in birlici. In argoul anilor ’90, birlicul era bancnota de un dolar. In aceeasi unitate de presa cu cei doi birlici lucreaza si un pitic scabros si grafoman, care se da integru, dar cerseste pe facebook. Da, incoruptibilul cerseste, cerseste la propriu, a deschis un cont si, de doua-trei ori pe saptamana, baga placa “sustineti!”. In rest, prapaditul mucos care se da batran blazat face spiritism in timp ce se masturbeaza livresc. Lui Gabriel Garcia Marquez ii povesteste chestii de-ale lor, de-ale greucenilor, alintandu-l Gabo, iar pe Caragiale il ia cu Nenea. Visatorule pe stomacul chitaind, vezi ca Nenea al tau era genial si ca escroc, si ca tradator! Avea anvergura chiar si in calitate de cersetor. L-a mintit pe Carol I ca moare de foame, s-a umilit in fata Regelui pentru bani, ca sa scrie o istorie a romanilor. A primit, prin Spiru Haret, 12000 de lei si le-a dus “Istoria” lui Xenopol, gata tiparita, i-a luat si la misto!