Printul Nicolae, o sansa pentru Romania

Treceti peste abordarea mea de speculant si ganditi-va ca aceste ceremonii dedicate plecarii Regelui Mihai i-au emotionat si pe republicani, iar aceasta situatie ar trebui folosita.

Printul Nicolae e ultima sansa a Monarhiei si o sansa de redresare a tarii. N-am nicio indoiala ca Romania va rata aceste sanse, dar fac si eu ce pot – scriu. Eu scriu si doar eu subscriu. Nu o sa ma ia in seama nimeni, nicio problema, dar, compensatoriu, desigur, vor aparea intrebarile tampite. “Nicolae nu-i prea tanar?” Nu. Carol Intai, cand a venit in Romania, avea 27 de ani, iar in locul Palatului Regal era o casoaie in fata careia scurmau porcii. Eu nu sustin ca Nicolae e vreun geniu, dar mai aerian decat sasul elocvent ca un Trabant n-are cum sa fie. “Nicolae nu-i cam incult?” “Imparatul Franz Iosef nu pusese, pana la 80 de ani, mana pe nicio carte, in afara de regulamentul militar”, sustinea Stefan Zweig, in “Lumea de ieri”. Nicolae are, totusi, o mare calitate. N-a terminat Colegiul National de Aparare, ca toti securistii din politica. Doamna Securitate, ia-ti nulitatea solemna Duda si lasa-ne cu vrajelile si chichitele legislative! O sa spuneti ca forma de guvernamant, legile si institutiile Statului ne impiedica sa-l punem iute-iute pe Nicolae. Astea sunt niste mofturi, intr-o tara in care Monica Macovei a facut legi sovietice, iar soldatii minunatei Republici erau sa scape sicriul Regelui, in fata la Peles.

Cum era normal, n-a fost toata lumea pioasa, in aceasta saptamana. Precupeata userista Cosette Chichirau, de pilda, se pare ca le-ar fi promis unor deputati pesedisti ca “io va bag in puscarie!” si ca “va astept la metrou!” Daca de la zvapaiata Cosette n-am pretentii, despre ministrul tehnocrat al Sanatatii banuiam ca e (aproximativ) instruit. In emisiunea lui Rares Bogdan, Vlad Voiculescu a spus ca “noi n-am avut Rezistenta, ca polonezii.” Cu alte cuvinte, Rezistenta a inceput cu hastag Rezist. Mda. Romania a avut Everestul Anticomunismului – Rezistenta din Munti. Acei oameni au fost adevaratii nostri haiduci. “Solidaritatea” lui Walesa, Budapesta 1956, “Revolutia de catifea” par razboaie cu bobarnace, flori si confeti pe langa Rezistenta din munti. Soljenitan, Pasternak si Saharov, Walesa si Havel sunt niste balerini in comparatie cu eroii antisovietici din munti si martirii din puscariile comuniste, de la Elisabeta Rizea la Tudor Greceanu, de la Gavrila Ogoranu la Corneliu Coposu. Tefelistilor, ca sa parafrazez un om mare (1, 2, 3, 4, start, cautati pe google, ca acolo e cultura voastra!), tot ce stiti e ca nu stiti nimic! Daca as fi ca voi, as zice ca Vlad Voiculescu i-a insultat pe detinutii politici.