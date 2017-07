Primul constantean care s-a imbogatit din hamsii

Statiunii Mamaia i se spunea „Perla Litoralului romanesc”- banal, stie orice prost. Scuze pentru “prost”. Am vrut sa scriu “orice internationalist ateu din Piata Victoriei”.

Mamaia mirosea a calcan, mirosea a dolar, mirosea a Toblerone, mirosea a blonda suedeza, mirosea a Occident, de la International (Rex) pana la Melody – cel mai stralucitor local de noapte pe care l-a avut Romania. Spre sfarsitul anilor ’70, Mamaia a inceput sa piarda, decent, nu categoric, in fata Neptunului si, mai ales, a Olimpului. Era complexul Belvedere-Amfiteatru-Panoramic, erau plaja, golful si faleza etajata de la Panoramic pana la gardul vilei lui Ceausescu. Era frumos. Frumos-frumos, dar mic-mic, toata desfasurarea de farmec si ispita fiind de doua ori mai redusa, ca intindere, decat croazeta socialista Rex – Cazino.

Intre ’90 si ’95, Mamaia a intrat pe potecile prapadului. Iar din ’95 pana in 2000, s-a prabusit de-a binelea. Multe bucati din plaja au devenit gropi de gunoi ale Constantei. Am scris – nu suficient, insist – ca pentru ministrul Turismului din acea perioada, dacul Akos Birtalan, Marea insemna Balatonul. Dupa 2000, Mamaia si-a revenit. Nu politizez articolul, nu m-am intalnit in viata mea cu Mazare sau Nicusor Constantinescu. Stiu, insa, cum aratau in 2000 hotelurile aflate intre Rex si Cazino, adica in Centrul Mamaiei. Plateai taxa suplimentara ca sa ai racitor (nici vorba de frigider) in camera, cuverturile din 1969 sau 1973 cred ca proveneau din depozitele Armatei si aveau gauri, sifonierele erau date cu motorina, ca sa iasa mucegaiul de peste iarna. La fostul Club Méditerranée, o comoara in anii ’70, am gasit in baie un sarpe, care se intelegea bine cu traditionalii gandaci.

In ultimii 17 ani, insa, Mamaia s-a dezvoltat mult spre Nord, spre Navodari, iar patronii hotelurilor din Centrul statiunii au fost obligati sa investeasca, pentru a tine pasul. Din 2005, Mamaia a aratat si arata mai bine decat a visat vreodata Olimpul. Perla anilor ’70 a facut pui, insirati pe diadema tarmului sarutat de faguri verzui.

Am inceput articolul amintind ca Mamaia mirosea a calcan. Dupa revolutie, carciumile de pe tot Litoralul miroseau a dorada si a somon, a pastravi si a crapi harponati de la supermarket. Eram prea destepti ca sa mai pescuim in Marea Neagra! Dar ne raman istorioarele. Vin cu una, culeasa de la un constantean bine proptit, care avea barca lui, cu motor, inca din anii ’80. “Cand m-am apucat io de pescuit, inca se mai prindea scrumbia albastra, in Marea Neagra. Ceatalul, insa, nu a disparut. Ceatalul e o hamsie mai mare. Dar sa-ti povestesc despre primul constantean care s-a imbogatit din hamsii, imediat dupa ’90. Avea o cascarabeta in Satul de Vacanta din Mamaia si una in Navodari-Tabara. Vindea bere la dozator, iar seara aduna scursura de pe fundul butoaielor de plastic si se ducea la pescari. Cu 100, 200 de litri de bere borsita lua 50-60 de kile de hamsii!”. L-am intrebat daca stie sau banuieste cat de des schimba viitorul milionar uleiul din tigaile in care prajea hamsii. “Cam o data pe sezon. Sau de doua ori, ca era milos. Il schimba si inainte de Sfanta Maria.”