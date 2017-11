Pesedistii, incasatori de meserie

PSD rezista, sub diverse acronime, de 27 de ani pe scena Puterii pentru ca baietii din partid sunt niste excelenti incasatori. In primul rand in conturi, dar si in barba.

I-au injurat studentii? S-a gasit solutia. Studentii au gratis pe tren. Iar tineretul studios si updatat injura cu si mai mult elan – bravo lui! I-a facut facebook-ul, pe domnii pesedisti, de balamuc, din 2014 incoace? Pesedistii s-au hotarat sa-i protejeze de impozite pe IT – isti. Ei nu apara editiile tiparite ale ziarelor, editurile, muzeele, teatrele. Ei sunt scut pentru civilizatia de gadget. Dragnea, daca nu te duci data viitoare, la DNA, imbracat in tricou cu Steve Jobs pe piept, n-ai facut nimic in viata!

Povestea barbariei digitale a inceput pe vremea lui Ponta. In urma cu trei – patru ani, Ponta s-a pus bine cu agresorul, declarand cu seninatate ca nu a mai citit de multa vreme un ziar tiparit. In Europa era altfel, normal. Un ziar fidel lui Ponta pe vremea aceea, Jurnalul National, publica, pe 22 septembrie 2014, un studiu potrivit caruia “in Franta, Statul sustine distributia presei, cu subventii, pentru trimiterea ziarelor in provincie fiind aplicate inclusiv tarife postale preferentiale. Cotidiane precum Le Monde si Le Figaro sunt cele mai ajutate. Peste 18 milioane de euro a primit fiecare, in anul in curs. Alte publicatii cunoscute, L’Humanite si Le Nouvel Observateur, primesc cate 0,53 de euro, respectiv 0,34 de euro subventie pe numar. Un exemplar costa 1,40 euro.” Dar Franta e o tara a culturii, care stie ce a insemnat intersectia artelor si a istoriei cu presa. Daca te iei dupa pesedisti, Iorga si Tonitza au scris pe “wall” (polemistul Tonitza chiar a pictat si pereti de biserici!), nu in ziare. Nu mai amintesc de marii scriitori si publicisti ai Romaniei, care tot pe “wall” s-au exprimat, desigur. Cioran zicea ca, inaintea celui de-al doilea razboi mondial, politicienii se inconjurau de scriitori. Dupa De Gaulle, s-au inconjurat de ziaristi. Cioran a murit la timp. Astazi, politicienii se inconjoara de postaci. Daca tot l-am elogiat pe Ponta, sa n-o uitam pe fosta lui colega de facultate, inenarabila Elena Udrea. Sefa posetelor cladise un trust de postaci, pe bani publici. Dar nu voi scrie azi despre ea, fiindca a sarit de pe orbita puterii. Cei doi poli, de la Colectiv incoace, sunt PSD si tefelistii. Care se urasc impartasind acelasi dispret pentru cuvantul tiparit. Daca ar fi trait in urma cu 100 de ani, cand automobilele au luat locul trasurilor, pesedistii si tefelistii ar fi impuscat caii. Nu stiu de ce nu inchid ei si muzeele. Cand ai telefoane care fac poze atat de frumoase, la ce iti mai trebuie tablouri sau sculpturi? Operele de arta mai au un defect. Nu sunt fidele, ca pesedistii. Nu s-a nascut artistul care sa faca la meserie mustata lui Dragnea, cum ii cereau primarii lui Brancusi, pana l-au gonit din tara. La fel sta treaba cu scrisul. Iti notezi o idee in agenda telefonului, nu pe hartie, ca un fraier, si deodata incepe dracia sa zbarnaie. E CEO! Te mai ajuta si el, e totul interactiv, nu pot eu sa inteleg avantajele muncii in echipa.