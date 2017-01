Ovidiu, anul Ovidiu, 2000 de ani de la moartea lui Ovidiu

2017, an efigie pentru Constanta. Ar trebui sa fie pentru toata Romania. Anul Ovidiu. Poetul, nu coniacul. 2000 de ani de la moartea lui Ovidiu.

Primaria va scoate 1 milion si ceva de euro. Normal ar fi sa sara si Guvernul. Se va reface traseul tragicului exilat. Un pelerinaj al artistilor plastici tineri, pe itinerariul Sulmona, Roma, Brindisi si tot asa, pana aici, unde Ovidiu a gasit “mai cumplita salbaticie decat la lupi” si unde “nu-i belsug de carti care sa ma atraga”. In 2000 de ani – schimbari canci. In afara de Doina Pauleanu, fermentul cultural al orasului si directoare a Muzeului de Arta, nu prea misca nimeni nimic. Desi are un actor de talia lui Nicodim Ungureanu, Teatrul Fantasio e sabotat de autoritatile locale, care incurajeaza relache-ul. In tot orasul e un singur magazin de antichitati (obiecte si carti), pe Strada Mihai Viteazu. In ultimii 70 – 80 de ani, Constanta n-a dus lipsa de bani frumusei, de blonde cu ochi albastri, de marfa de contrabanda. S-a dansat greceste, s-a mancat calcan, s-au consumat bauturi din zona libera, dar nu s-au inchegat colectii de arta, ca sa ramana ceva. Si e pacat, fiindca Dobrogea a avut colectionari ca Zambaccian, magistratul Lazar Munteanu (un monsieur cu barba de patriarh, care nu dadea 15 ani de puscarie la ordin), doctorul Dinu Vintila. Sigur, are si Zambaccian o vina, ca n-a donat la Constanta, ci la Bucuresti, dar asta-i alta discutie.

Am fost de trei ori intr-o saptamana in anticariatul de pe Mihai Viteazu, colt cu Bulevardul Mamaia si, in afara de mine, au mai intrat doar doua persoane. Chiar personalitati. In timp ce rasfoiam “Semnul din larg” (volum de reportaje proletcultiste de Traian Cosovei senior, dar Cosovei batranul, spre deosebire de neoproletcultistii ca Alina Mungiu, avea talent – “vantul incendiat al marii albea lanul de orz si ingalbenea via” ), au navalit in anticariat doi eruditi din Piata Chiliei. Aveau de vanzare un flaut. Mi-a fost teama sa-i intreb daca au adus instrumentul cu tot cu dintii proprietarului. Afara ii asteptau nevestele. In halate. Asta-i haute-couture de iarna, la Constanta. Daca te duci la Kaufland, e plin de colectionare de carpete in halate portocalii si bleu.

Sunt curios ce vor face parlamentarii de Constanta pentru anul Ovidiu. Personal, il voi urmari pe Robert Turcescu. Nascut la Pitesti, consilier municipal de Bucuresti, deputat de Constanta. Un patriot pretutindenar. Daca vrea sa afle una,alta despre Ovidiu, sa ma intrebe pe mine, ca Basescu si Onaca se pricep la geamanduri. Ultimii deputati de Constanta au fost foarte prolifici. Madalin Voicu, de pilda, a promis, in 2012, ca “pentru constanteni, voi deschide usile ministerelor cu capul!”. Om de cuvant. N-a mai trecut de atunci prin Constanta. A fost o data la Mamaia, dar a iesit de pe autostrada prin Ovidiu. Comuna. Nu poetul, nu coniacul. Comuna Ovidiu. Iar Remus Cernea anunta pe niste bannere, tot in 2012, ca va reduce nu stiu ce factura. Cand s-a vazut deputat, s-a apucat de proiecte legate de delfinii homosexuali. Voia sa-i permita fiecarui delfin sa infieze un hanus.