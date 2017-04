Onoare si respect

De sambata seara, TVR 2 transmite serialul italienesc “Onoare si respect”.

E un film (destul de) nou, facut ca pe vremuri. Cu mafioti imbracati in costume, nu in blugi. Cu actrite superbe – Manuela Arcuri, Serena Autieri, Laura Torrisi. Cu un personaj principal, Gabriel Garko, care seamana cu Alain Delon, dar se pot indragosti de el si poponautii, fiindca am auzit ca Garko ar fi bisexual. Spre deosebire de “Gomorra”, un alt serial la moda (pe HBO si Cinemax), dedicat unor cocalari ciutani dintr-un Ferentari al Napoli (Secondigliano), “Onoare si respect” e un omagiu adus Siciliei si Italiei de Nord din perioada 1956-1971. Serialul se imbecilizeaza putin in seria a patra, cand apare oligofrenul american Eric Roberts, Garko sare de pe un zgarie-nor pe un elicopter, dar asa se intampla cand te incuscresti artistic cu yankeii.

“Onoare si respect” este serialul meu preferat (patru serii, sase episoade fiecare) de dupa Revolutie. Poate gresesc, poate n-am urmarit prea multe seriale. Recunosc, insa, ca mi-am propus, printre altele, sa-i enervez pe snobii care nu se simt bine daca nu citeaza din “Seinfeld”. Oricum, cred ca TVR ar trebui sa mearga pe drumul recent deschis. Sa dea filme (mai noi sau mai vechi, preferabil mai vechi) italienesti si frantuzesti si sa lase Pro TV-ului cretinitatile cu impuscaturi, explozii, efecte speciale si alte odiosenii. Repet, filme italienesti si frantuzesti, plus documentare – atat, teveristilor, atat, nu va mai aruncati la ce va depaseste! Nu sunteti voi capabili sa faceti tocsoaie politice vii, iar la divertisment, degeaba ati scapat de Andreea Marin, daca se desfasoara in continuare Margarina Almasan! Era sa uit de Iuliana Tudor. O intreaga armata de bugetofagi depune eforturi disperate pentru ca tanti Iuliana sa-l aiba pe “vino-ncoa’!”, dar ea e nascuta cu “fugi de-aici!”. Si costa imens, imens tentativa ei de emisiune! E o prispa ecranizata, o conopida folclorica si indigesta, cu itari si buciume, ceva ingrozitor!