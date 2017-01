O Tannenbaum Iohannis nu-i si presedintele Dobrogei

De cateva zile, Constanta e izolata, blocata. Dar nu dispre Bosfor, ca in romanul “Blocada”, al lui Pavel Chihaia. E blocata dinspre pamantul inzapezit al patriei.

Balamalele sifonierului Iohannis n-au scartait niciun sunet (cu propozitiile e mai greu, cu frazele imposibil) despre nenorocirea asta. Probabil ca Dobrogea nu se afla pe harta furnirului nemtesc. Sasul elocvent ca un Trabant nu-i presedinte si pentru Dobrogea. El este un sifonier de protocol, in care-si tine toaletele Miss Mamaia fara nepoti. Nu, nu, nu Mamaia statiunea, ci babaciunea sexy, care a petrecut revelionul la Cisnadioara, unde meditatorul imobiliar a primit sfaturi, povete (in niciun caz indicatii!) de la consulul Austriei.

De ce sa-l intereseze pe neamtul second hand de Constanta si de Marea Neagra? Marea lui se numeste Cibin. Romantica apa! S-o fi sinucis cineva, din dragoste, in paraul Cibin? Incerc sa-mi inchipui cum ar suna “i-am facut o declaratie de amor pe malul inspumat al Cibinului”, acel fluviu (de la Amazon in sus) care strabate o metropola cu un centru vechi impresionant. Masoara 100 de metri liniari. Credeti ca Sibiu s-ar califica vreodata in Top 1000 burguri (sau burgeri) Germania-Austria? De Elvetia nu mai amintesc. Sibiu n-ar avea loc nici in Top 50 Cehia.

Decat sa se tina de capcane politice, sasul elocvent ca un Trabant mai bine s-ar fi trambalat cu elicopterul, cu panzerul, cu sania lui Santa Claus in Dobrogea. Sa se bucure si copilasii sinistrati, sa strige uraaaaa, a venit O Tannenbaum, priviti primul stabilopod care mormaie! Pe baza de afinitate de kaiser (slanina, nu Willhelm), macar la Kaufland Constanta sa se fi dus O Tannenbaum Iohannis. Ar fi constatat ca nu se mai gaseau cartofi si ceapa, fiindca multinationalele protejate de el externalizeaza tot profitul, in loc sa investeasca in depozite. Dar pentru asta trebuie sa cumperi teren, sa construiesti, sa dai bani pe caldura, pe deratizare si tot asa, eheeee, e greu! Multinationalele ii distrug, cu ajutorul statului, pe micii afaceristi romani, iau banii si se tireaza. Dar ni-l lasa noua pe O Tannenbaum de Cibin.