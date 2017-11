Negoita e afacerist, se sincronizeaza, s-a curatat in aceeasi zi cu Italia

Pe 13 noiembrie, Italia a ratat calificarea la mondiale, Dragnea a primit cinci capete de acuzare de la DNA, iar Negoita si-a anuntat plecarea de la Dinamo.

Asta inseamna sa te sincronizezi! Negoita are fler de afacerist, simte evenimentele. Daca mai astepta doua zile, era si mai tare, deoarece “Gazeta Sporturilor” ar fi vandut stirea despre el la pachet cu cd-ul “Gasca Zurli”. Totusi, sa avem respect pentru “Gasca Zurli” si sa nu amestecam aceasta trupa care produce antren pentru cei mici si duiosie pentru cei mari in acelasi celofan cu povestea despre dezastrul produs de un ratacit care s-a consacrat impachetand mochete!

Dupa revolutie, zevzecii supremi au fost lasati sa prinda contracte cu Statul si sa fie obraznici. Un asemenea caz de ignoranta triumfatoare il reprezinta fratii Negoita. Doua molii de marginea saltelei s-au tavalit in baldachinul capitalismului si in asternuturile apretate cu bani publici. Intr-o societate zdravana, aceste scame de mocheta ar fi picat examenul la scoala profesionala de parchetari. N-au cuvinte, dar iau decizii. N-au bani, dar au datorii. N-au habar de fotbal, dar au un unchi securache, pe nea Costica Anghelache. Veteranul de la Secu are, insa, minte si s-a retras la timp.

Dupa o experienta de un cincinal (pe care l-a facut in patru ani si jumatate, a depasit planul), Negoita a zis si un lucru la locul lui. “Faptul ca Dinamo traieste este o mare realizare”. Normal, cu un patron ca el, e o mare realizare si o imensa surpriza! Pe urma, combinagiul afazic si-a revenit. A balbait ceva despre un caiet de sarcini, a cerut viitorilor investitori vreo doua milioane de euro si pentru sufletelul lui, ma rog, tupeisme tipice pesedistilor de tip nou. Negoita, lasa echipa in schimbul datoriei si baga viteza, inapoi unde ti-e locul! Hai, barbia pe dusumea, gresie, parchet dat cu gaz, pune-ti obrazul in armonie cu presul!

In ultimii ani, fotbalul romanesc a avut parte de nenorociri cauzate de neopropandisti scoliti la SNSPA (nu uitati, ca eu nu uit, ce se intampla la FRF!) si de analfabeti carora Sistemul le-a permis sa ajunga milionari si sa-si expuna neantul cerebral la televizor. Ca sa nu repete greselile, dinamovistii nu trebuie sa uite trecutul recent. Le improspatez memoria cu o intamplare din epoca (de mocheta, scame si aspirator) Negoita. Inaintea unui meci cu Steaua, patronul de la Aqua Park a navalit in vestiar. Il apucasera pandaliile didactice. Profesorul de vandut mochete s-a dus la tabla si a scris “7,2 milioane de euro”. N-am fost acolo, dar il cred capabil de greseli gramaticale si cand lucreaza cu cifre. A continuat: “atat am bagat la Dinamo – 7,2 milioane de euro! Io trebuie sa-mi scot banii! N-ati facut nimic pentru banii mei! Ori invingeti, ori va dau afara!” Ia uite, dom’le, ce periculos e Dictatorul (inaintea finalei Campionatului Mondial din 1938, Mussolini a intrat la cabine peste fotbalisti si a tunat “ori invingeti, ori muriti!”) de la Parcul cu apa! Si cu pipi, ca se mai scapa copiii in jgheaburile alea.