Mucosul care conduce FRF a terminat-o si cu excelenta

Centrele de excelenta pentru juniori ale FRF s-au inchis. “Excelenta se potriveste cu mucosii ca batranetea cu alaptatul”, am citat cu modestie din mine.

Copii luati de langa parinti si de la scolille din orasele lor, destine distruse, ca sa nu mai amintesc de doua milioane de euro, paguba FRF. Curtea de Conturi ce crede? Ca presa a mers pe sistemul “silence, nu ne intereseaza tema!” Pe naiba! Ziaricii sunt la fel ca politrucii din FRF. Niste hapciupalitici care se entuziasmeaza cand aud de merchandising, dar ei n-au citit “Creanga de aur”. Ati uitat ce s-a intamplat dupa cutremurul de pe 4 martie 2014? Eu – nu. Subcreierele din presa recitau ca “nu se comenteaza o decizie a justitiei.” Ete, sange, ete, muci! Galeriotii instigati de neopropaganda au strigat, la meciul cu Argentina, “Opt puscariasi asteapta un Nas!”. Diverse copitate nechezau la televizii ca Hagi habar n-are sa antreneze, dar numaratorul de cornere Vochin e specialist in domeniu. Iar despre Ciurli Burli se zicea ca “acest tanar vorbeste frumos”, desi politrucul nu se exprima corect in limba materna. Intrebat daca nu-i e rusine pentru ca l-a nenorocit pe Gica Popescu, Mitrea Cocor cu wireless a raspuns, cu tupeu de bolsevic updatat, ca “lui sa-i fie rusine pentru ce a facut!” Ce facuse? Nu facuse nimic! Dar in Romania nu trebuie sa faci ceva, ca sa-ti faca ei un dosar. Si cate si mai cate s-au petrecut… Tatal lui Gica Popescu, Jean Padureanu si Didi Prodan au murit. Un caraghios pe nume Isac (avea niste pantofi de sarpe, ascutiti, de starpit gandaci la colt, cum n-am mai vazut din anii ’90, cand se incaltau asa smenarii de la Eva) a fost parasutat la un lot de juniori ca sa obtina rezultate catastrofale, dar el jongla cu pareri despre Hagi. Un venetic gargaragiu, un teoretician al rahatului mancat cu obraznicie, il obliga pe Iannis Hagi sa-i care sacoul, ca sa duca in umilinta numele Hagi, nicidecum pe Iannis. Individul se numea Kovacs, dar eu il alintam Nenea Kanci in bocanci. Singura performanta, calificarea la Euro, a fost reusita datorita victoriilor de autor gandite de Piturca in Finlanda si Grecia, echipe pe care nu le-am batut acasa, fara Piturca. Dupa el au venit potopul, Iordanescu si, ohoho, Daum! Neamtul cu mustata pudrata a inteles tot din ultimul meci al Stelei. I-a laudat pe cei mai slabi jucatori de pe teren, omul se pricepe, are nas bun. Si mi se pare normal sa fie asa, din moment ce secretar general al FRF este un anume Visan, care a declarat cu mandrie ca nu-i pasa de fotbal, dumnealui fiind pasionat de hicking, biking si tracking. Acest cetatean cu ascensiune obscura credea ca a venit sef la federatia de Bungee Jumping, dar daca FRF s-ar transforma in FR Bungee Jumping, ziaricii ar aplauda, ar zice ” sa se termine, dom’le, mai repede cu golanii din fotbal, sa vina europenii cu masterate de la Bungee Jumping!” Sintagma “golanii din fotbal” o folosea foarte des un domn timid, care s-a remarcat toata viata prin cumsecadenie. Cumintelul se numeste Traian Basescu si sunt convins ca n-are niciun amestec cu seismul din martie 2014.