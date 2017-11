Mitingul PSD, o idee jenibila

Pe Ion Barbu “il exaspera sa-i amintesti de glorioasa lui experienta lirica, se considera exclusiv geometru, desi preda algebra axiomatica”(Aurel Baranga). Cel mai mult ii placea sa fie gadilat pentru succesul la dame. Se lauda ca ar fi avut 5000.

Camil Petrescu se ambitiona sa scrie cronici militare si astepta sa-l caute ambasadorul Frantei la Bucuresti, “pentru a afla cum ar trebui sa desfasoare aliatii operatiile, spre a para loviturile Reich-ului.”(Ovid S. Crohmalniceanu). A fost ironizat imediat in Contemporanul, unde, sub un portret in penita, se putea citi ” Domnul Camil Petrescu, inventatorul armei Manlicher model 1893 si al palariei automate, care saluta singura. Descoperitorul sforii de taiat mamaliga si al chibritului cu gamalia in partea cealalta. Actualmente lucreaza la perfectionarea paharului de bere cu manerul in stanga”.

Diaconul Ion Creanga a tras cu pusca spre turla Manastirii Golia din Iasi, ca sa dea jos ciorile. Lui Mihai Beniuc nu-i ajungea ca e si bard ardelean, si bard stalinist. Isi dorea sa fie apreciat si ca poliglot (chiar era un bun traducator). “Pe unde trec, pe unde ma duc,/ Lumea priveste, sopteste,/Acesta e poetul Beniuc,/ Stie sapte limbi si ruseste.” Hahaha, “stie sapte limbi si ruseste”!

Astea sunt histrionisme, manii, violon d’Ingres sau, mai simplu, pandalii ale oamenilor mari si noi nu pentru asa ceva ii iubim, desi ne devin mai simpatici datorita damblalelor. Ce le acceptam unor creatori nu le permitem contabilior ciorditori de C.A.P. Lucrurile se schimba (expresia la moda e “se radicalizeaza”) cand auzi ca zevzecii fricosi, apucatorii taciturni din PSD vor sa faca miting. Nu le iesea nici in ’90, cand cu sloganul “Ilescu apare, soarele rasare”. Ceausescu nu fusese glorificat asa, in raport cu zeitatile pagane. PSD e un partid de sacose, de “ce-i in punga aia?” “E goala, ia doua!” (folclor de facebook). Sau de – am mai scris-o, s-a intamplat intr-un sat din Dobrogea – “fiecare alegator va primi un adidas, de piciorul drept. Daca ies primar, va dau si stangul!”. Electoratul PSD e mai degradat fizic si financiar decat Baile Herculane (unde s-au intalnit liderii), fara a fi avut vreodata maretia acestei statiuni, dar gasca lui Dragnea vrea sa scoata gradatii si biodegradatii la manifestatie. Dusmanul lor nu e curentul tefelist, ci epidemia de gripa, care nu i-ar decima (la origine, inseamna a lapida din zece in zece), ci ar produce un adevarat genocid.

Eu nu-i halesc pe tefelisti pentru ca se exprima in pasareasca de corporatie si fiindca sunt niste mici tortionari care vor sa-i bage la parnaie pe afaceristii romani. Dar nu se compara cu pesedistii din teritoriu, care au in gura mai putini dinti decat vocale. La cel mai mare miting tefelist, n-au fost 600000, dar tot s-au strans 300000. Nu exagerez. 150000 de tefelisti si 150000 de luminite rasarite din telefoanele insurgentilor puerili. Daca la mitingul PSD se vor aduna 30000 de descleiati, Bucurestiul va fi blocat de autocarele care ii vor aduce.