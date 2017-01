Mascatii, niste duiosi in comparatie cu securistii din presa

Poveste cumplita dintr-un barlog de presa, transformat in unitate a Securitatii!

Experimentatul ziarist Mirel Curea a scris, pe facebook: “Cand am ajuns anul trecut la Evenimentul Zilei, m-am trezit coleg de redactie cu un grup de cimpanzei – o parte din redactie, drastic subtiata in prezent – care aplauda, la propriu, cand televiziunile transmiteau imagini cu cineva scos in catuse de la DNA. La inceput, la auzul aplauzelor, nu am inteles despre ce este vorba si am intrebat-o pe colega de birou si sefa mea, Simona Ionescu, ce-i cu aia, de ce aplauda – ma gandeam ca urmaresc vreun meci, ca a castigat Halep vreo chestie, ceva. Mi-a raspuns ca aplauda, pentru ca vad pe cineva scos legat de la DNA si ca asa fac de fiecare data. Am ramas mut, iar ea mi-a dat o scurta explicatie: da, exact atata creier au, asa inteleg ei meseria de jurnalist!”

Nu voi contesta o secunda vreo silaba, nu pot clinti o virgula din textul lui Curea! Roma Antica si Gulagul sovietic, satirii care aruncau oameni la fiare, in Colosseum, si stalinistii care trimiteau mujicii la Canalul Volga-Don – toate aceste elemente s-au intalnit in redactia unui ziar. Mascatii sunt niste baieti duiosi in comparatie cu batalioanele de executie din presa. Pe unii dintre acesti aplaudaci i-am cunoscut. Niste cacaciosi. Le-au crescut barbile peste bubele de pe mecle fiindca le e teama de aparatul de barbierit ca de ghilotina. Parul de pe fete e o masca menita sa le acopere jegul de pe obraji si din suflete. Asanarea societatii, auziti, asanarea societatii! Intai, presa, presa! Presa trebuie deparazitata si demilitarizata.

Era sa inchei fara a aminti dovada suprema de maiestrie a acestor scarnavii care, in anii ’50, ar fi facut Colectivizarea. Cand un om e condamnat cu executare, ziaricii juiseaza pe facebook “patru ani cu EXE” sau “cinci ani cu EXE”. Acest EXE reprezinta desfatarea lor profesionala. Si intima.