Magarii de la Bruxelles si magarii din Dobrogea

Taximetristii din Constanta ii taxeaza pe turisti, dar si pe localnici, cu lacomia pe care si-o antreneaza Bruxelles pe spinarea tarilor membre (vasale). Pana saptamana trecuta, kilometrul cu taxiul era 1,78 lei. Acum s-a facut 2,72. Cu avionul sau cu Bricul Mircea ar fi mai ieftin, dar la bagabontii din transportul dobrogean revin spre final, ca oricum sunt niste pungasi mai simpatici decat golanii de la Bruxelles.

Satui de jaful practicat de les cambrioleurs (hoti, springari) din UE, fermierii din Sudul Frantei au amenintat ca vor navali cu furia mistralului peste Bruxelles, ca sa se Manneken Pis pe geamurile Parlamentului European. Locuitorii din Provence povestesc ca mistralul e un vant atat de puternic, incat poate rupe urechile unui magar. Taranii provensali au mai promis ca vor sparge geamurile pe care s-au usurat cu celebrii pepeni galbeni de Cavaillon. Pentru ei exista pepenii galbeni prapaditi, din restul lumii, si melon d’or de Cavaillon, un orasel de la poalele masivului Luberon. In Franta mediteraneana, tot universul gastronomic e hiperbolizat. Vinetele nu sunt niste simple vinete, ci caviar d’aubergines, rosiile au devenit pommes d’amour, iar in Corsica exista chiar lamaia caviar. Cand tai, pe jumatate, o lamaie obisnuita, iti raman doua emisfere cu baza neteda. Daca tai lamaia caviar, dezvoltata in maquis (vegetatie bogata), la 2600 de metri deasupra Mediteranei, din cele doua emisfere vor tasni boabe galbene de dimensiunea icrelor negre. Un kilogram de lamaie caviar costa 350 de euro, dar nu e pentru arabi si rusi, sa o stoarca ei in ceai. In marile restaurante din Paris si de pe Coasta de Azur, bucatarii si cofetarii folosesc o lamaie caviar la 50 de farfurii. Cateva boabe pentru pestele la gratar, cateva boabe pe frisca prajiturii si tot asa, nu se pierde nicio bobita. Europa cunoaste Corsica asa cum cunoaste bucuresteanul Dobrogea. Portul Bastia si gata, nordul Mamaiei si gata. In gandirea standardizata, marii mafioti sunt socotiti sicilienii. Niste mafioti de Hollywood! Adevaratii mafioti nu-si cumpara si nu-si dedica filme. Mafiotii Europei sunt sarzii (bastinasii din muntii Sardiniei) si corsicanii. Pe langa lamaia caviar si alte fructe si legume de neregasit in Europa, corsicanii au si cea mai buna eau de la vie (ma refer la apa la propriu, nicidecum la calvadosul cu acelasi nume). Apele minerale din izvoarele corsicane se vand la preturi exorbitante si deja au intrecut la pret firmele consacrate, cum ar fi Evian. Cantitatea de apa adunata din resursele proprii ale Evian ar putea acoperi 20 la suta din cererea de pe piata franceza. Dar Evian vinde in intreaga lume. Diferenta e completata cu apa desalinizata din mare.

Am promis ca inchei cu magarii nostri. Copita asinului dobrogean e un sigiliu oriental al zonei, asa ca sa nu confundam asinul dobrogean cu asasinul dobrogean. Nu glumesc. Am avut, saptamana trecuta, niste intalniri in statiuni. Acolo unde linia ferata se intersecteaza cu soseaua sunt treceri fara bariera, semnalizate doar cu Crucea Sfantului Andrei, la Olimp (nu vezi nimic stanga – dreapta, ca-i padure, cum vii dinspre pescariile cu nume frantuzesti – mi-a placut gaselnita – de pe malul lacului Tatlageac), Neptun (nici aici nu vezi nimic, ca-i padurea Comorova), Costinesti (doua treceri fara bariere). Asta nu-i soferie, e acrobatie. Ca politicienii romani sunt cum sunt, nu mai amintesc. Dar politrucii din UE ce parere au despre jocul cu moartea de pe soselele din Romania?