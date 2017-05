Macron si sotia vor veni la Bucuresti!

Am un sifon la Palatul Elysee. “Pe surse”, cum spun lingvistii din televizii, am aflat ca Brigitte Macron il va parasi pe presedintele Frantei pentru un barbat mai tanar, cu care sa faca si ea un copil. Cand era elevul dascalitei Brigitte, Emmanuel isi termina repede temele. Acum si le termina greu sau nici nu le incepe, asa ca doamna profesoara ii va zice “En marche, hai, mars!” Pacat, fiindca Macron tocmai gasise o metoda de a face amor cu sotia si la Palatul Elysee, chiar cand doamna nu-i acolo. I-a furat proteza din paharul de pe noptiera. Macron e un sentimental. A fost cu sotia si la Venetia, au trecut si pe la Murano, ca sa-i schimbe Brigittei ochiul de sticla. Fiind gospodar, presedintele a cumparat doi ochi si pe al doilea il tine pe biroul de la Elysee.

Dar pana atunci, Brigitte si presedintele Frantei vor vizita Romania. Pe Brigitte o leaga multe de patria noastra. Ea a fost ecorseul dupa care a invatat Brancusi. Potrivit DEX, ecorseu inseamna “reprezentare a corpului omenesc fara piele, servind sculptorilor pentru studiul anatomic al musculaturii”, dar eu cred ca se mai pacaleste si DEX-ul, intr-o tara in care pana si specialistii eminenti din SRI transcriu gresit interceptarile telefonice. Vizita doamnei Macron si a sotului va fi fulger, va dura o zi.

Dimineata. Brigitte va avea o intalnire cu prima doamna a Romaniei. Le President Macron nu va participa, fiindca Brigitte nu-i permite sa discute cu minorele in sandale. Dupa ce Brigitte ii va marturisi doamnei Iohannis ca, din cauza ultimei colectii de pantofiori Gucci, a facut bataturi la piciorul de lemn, isi va ruga amfitrioana sa-i recomande un padurar, care sa-i regleze pedichiura. Se va apela imediat la cel mai cunoscut expert in domeniu. Domnul Silviu Prigoana. Fiind galant, Prigoana ii va imprumuta piciorul sau de frasin. Ramanand la capitolul turloaie, Carmen i se va confesa Brigittei ca ei ii lucreaza cracamentul antrenorul de tenis din Sibiu. Are o racheta foarte performanta.

Orele amiezii. Dupa somnul de frumusete, diva Brigitte Macron va pleca, pe urmele Brigittei Bardot, sa protejeze animalele din Romania. Isi va dona pielea de pe gat unui pui de gaina, ca sa se duca puiul la primul rendez-vous. Transplantul de epiderma si puf va avea loc la prestigiosul Centru de Cercetari de la Crevedia.

Seara. Tefeleii din Centrul Vechi vor avea o surpriza. Ii va vizita prima doamna a Frantei si ei isi vor inchipui – nici nu-i greu, tinand cont ce fumeaza tefeleii- ca e Halloween. Pe urma, Brigitte va merge la culcare. Fara Macron, fiindca v-am explicat ca urmeaza divortul secolului. Brigitte va avea de ales intre doua resedinte. Isi va putea caza ecorseul in coparseul de la Muzeul Antipa sau va dormi in apartamentul (situat vizavi de Cercul Militar si aflat, azi, in proprietatea Statului) unui chansonetist de pe vremea ei. Gica Petrescu.