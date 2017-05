Macron e eau de toilette pe langa Ciurli Burli al nostru!

Presa sportiva se agita de o saptamana ca Mitrea Cocor cu wireless vrea sa scoata un membru al LPF din CEx al FRF si ca are tupeu sa ceara bani, pentru diviziile inferioare, din drepturile TV ale Ligii.

Ar mai fi de adaugat ca baietelul Sistemului a tocat peste 6 milioane de euro, gasite in conturile FRF in 2014, si aproape 10 de milioane de euro de la Campionatul European, unde ne-am calificat cu punctele obtinute de Piturca, in deplasare. Ciurli Burli nu stie sa produca, dar e un cheltuitor meserias si vitezoman. Vazand ca-i merge, spargatorul de mostenire pluseaza. CERSESTE AMENINTAND. In termeni de strada, atitudinea lui ar putea fi interpretata ca un prim pas spre santaj.

Cum sa produca bani pentru fotbal, cum sa mai fie votat unul care a relansat Daciada, cu programul “Transforma ulita in stadion”? In anii ’80, brigazile de amatori din Bacau (potrivit regizorului Cristian Pepino, “A doua carte de la Vama Veche”), de unde vine neopolitrucul Ciurli Burli, puneau in scena montaje literar-patriotice, atingand si teme sportive. Astfel, o duduie voluptuoasa facea propaganda pentru atletism, recitand cu patos “stie toata ulita/ ca imi place sulita”. Acum, vizionarul care a creat programul “Transforma ulita in stadion” e fascinat de alt imberb, noul presedinte al Frantei, si se gandeste ca va fi si el presedinte al Romaniei. Foarte bine! Macron e eau de toilette pe langa parfumul nostru de Bacau! Ca sa nu mai toace banii Federatiei cu Excelenta Sa Vasile Dancu-Somnifer (am auzit, sunt convins ca nu-i adevarat, 10.000 de euro pe luna), ma ofer eu sa-i fac textele lui Ciurli Burli. Cu ocazia asta va economisi si FRF un ban. Eu vin pe 9.800. Chiar 9.200 si sunt mai inventiv, in doua minute, decat lungistul si insipidul Dancu in sase luni. E gata primul slogan: “Transforma ulita in stadion si pe Ciurli in Macron!”. E tare de tot, Macron! I-a zis Marinei Le Pen ca degeaba are dumneaei copii, fiindca el ii creste pe nepotii sotiei. Bravo, Macron! Numai un fraier e tata. Un smecher e direct bunic. Traiasca Macron, Ciurli Burli si realizarile socialismului multilateral dezvoltat din UE! Romanul nu mai e controlat de Partid si Securitate. Aceste institutii odioase au fost inlocuite cu unele gingase. Multinationala si Banca. Iar Securitatea n-a disparut total. S-a rafinat. Nu te mai spala pe dinti cu ranga. Iti sparge timpanele cu establishment, benchmarks, sustenabil, predictibil, crowdfunding.