Lorenzo Magnificul si ctitorii nostri

Si anul asta am avut norocul sa trec prin Toscana si nenorocul de a-mi aduce aminte de sms-urile sau tot felul de alte invitatii, primite de la diversi primari sau consilieri, cand inaugurau o cismea. Mai bine ar fi spus cat decontau firmele prietene ale Primariilor pentru niste ctitorii care au vesnicia cocioabelor din “Cei trei purcelusi”.

Dar sa-i las pe purcelusi si sa trec la ce-mi place, facand un mic inventar al minunilor Toscanei. Efuziuni si sigilii pe memorie!

Lumina emolienta a Mediteranei (Marea Tireniana face parte tot din lumea Mediteranei), prelingandu-se peste dealurile Toscanei. Baptisteriul cu ecou, aflat in Campo dei Miracoli, in acelasi ansamblu cu Turnul Inclinat din Pisa. Statuile din Piazza della Signoria, din Florenta. Mormintele lui Michelangelo, Machiavelli, Galileo Galilei si Capela familiei Pazzi din Santa Croce. Cupola arcuita fara schele de Brunelleschi, in Santa Maria del Fiore. Teatrul din Montecatini Alto. Piazza din Carrara, orasul unde-si targuia Michelangelo marmura. Dipticul lui Pierro della Francesca, Primavara lui Botticelli, Santa Famiglia lui Michelangelo, din Ufizzi. Coridorul Vassari, care leaga Palazzo Vechio si Palazzo Pitti (construit special pentru Familia de Medici). Statuia lui Cellini de pe Ponte Vechio. Plajele din Forte dei Marmi.

N-am pretenia ca as fi facut un top sau ca as fi exhaustiv. Toate minunile astea sunt niste chiftele, desigur, pe langa realizarile primarilor nostri. Au facut niste cismele si alegatorii platesc apa. Ghinionul lor e ca s-au nascut la mai mult de jumatate de mileniu de familiile de Medici, Bardi, Peruzzi, Pazzi, comanditarii unor titani ca Michelangelo, Tizian, Rafael, pentru ca ii haleau pe-astia! La Florenta, geniul si puterea, catolicismul si tradarea, banii si perversitatea politica, familiile influente si maestrii Renasterii s-au aliat in pecetea Adoratiei si a Splendorii.