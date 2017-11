Liiceanu vrea sa-si ia faptele lui Dragnea. Se contopesc, scapa lejer

Sarah Bernhardt, Aristizza Romanescu, sunteti atente la mine? Am o melodrama pentru voi, sa se oftice inca o data “Dama cu camelii”! Se credea ea smechera, stie ea sa sufere! Luati de aici suferinta si sentiment!

Liiceanu s-a oferit sa faca puscarie in locul lui Dragnea, ca sa-si scape tarisoara si poporul de individul amfibiu si vascos. Patria recunoscatoare! Vezi sa te prezinti corespunzator, Liiceanule! In trening si cu perna la tine, ca Marian Iancu! Insist, cu pantaloni de trening, nu in hamleti, ca Meme Stoica! Oricum, n-o sa stai mult, pentru ca faptele lui Dragnea se contopesc. Justitia nu l-a condamnat inca pe mustaciosul care joaca la paispe capete, dar e bine ca l-ai condamnat tu, Liiceanule! In parnaie, vei avea timp sa meditezi, ca esti ditamai filozofache, la o chestie esentiala. In Romania, se pedepseste abuzul in serviciu. In loc sa se pedepseasca abuzul de putere.

Ce parere aveti, Sarah si Aristizzo? Poftiiiiim? Nu va place rolul? E bun pentru Rodica Popescu – Bitanescu? Va lipseste viziunea dramatica.

Ieri dimineata m-a sunat un prieten din tinerete. Era impresionat de atitudinea lui Liiceanu. Printre lacrimi, mi-a spus “ba, baiatule, ultima data am fost asa emotionat in urma cu vreo 25 de ani. Se intampla pe plaja, la Mamaia. Eram cu o nemtoaica blonda, rece si necesara. Cu o naveta de bere, adica. Si atunci, parca din senin, nu stiu de unde, poate din valuri, a navalit, da, a navalit. A navalit un fotograf ambulant. Litania lui mi-a rupt corzile de cobza ale inimioarei. << Haideti, copii, plangeti, tavaliti-va prin nisip, plangeti, plangeti, ca sa va dea bani parintii, sa va pozati cu maimuta!” Si fiindca suntem un neam care trece iute – iute de la Miorita la Alunelul – Alunelul, momentul sfasietor a fost intrerupt de un barcagiu care invita vilegiaturistii sa vada << delfinii si cormoranii in mediul lor natural>> – oha, vrajeala! Marco Polo din Navodari umbla la rime. <<Pentru domnii cu mustata (ca Dragnea), avem locuri mai fata, pentru doamne divortate, avem locuri mai in spate, pentru domnii cu burtica, avem bonus o gagica!>> Simtindu-ma vizat de pasajul cu burtica, m-am urcat in barca. Dupa ce am trecut de geamandura ruginita, am inceput sa-mi fac zambre cu o divortata. Ca orice crai de lesbiene care se respecta, am agatat-o. Surpriza am avut-o pe tarm. Ca sa parafrazez poezia aia cantata de Tudor Gheorghe, era schioapa Dona Clara. Mi-am zis: nu-i nimic, asta s-a gasit, oricum era mai aspectuoasa si stapanea mai bine limba romana decat neopropagandistele Ramona Ursu si Emilia Sercan, autoare Humanitas. Pana la urma, am depanat-o pe Dona Clara. Sub piciorul cu defect i-am pus naveta de bere. Era ca noua Dona Clara. Ia uite, dom’le, am luat-o din mare si mai fac si figuri! Ce, sirenele aveau picioare?”

Vezi, Liiceanule, cum scoti tu la suprafata frumusetea, sensibilitatea din om? De 28 de ani o dai la sentiment cu poporul roman, dar ti-a reusit ceva, recunosc. Ai desavarsit ciclul “Ridicol ai fost, ridicol esti inca!” De la “Apelul catre lichele” incoace, esti ridicol, ridicol in expansiune, mai ridicol azi decat ieri. I-ai certat pe odangiii lui Ceausescu, niste baieti care pupau in cur de foame, sub dictatura, iar tu ai fost osanalist in libertate si te-ai imbogatit sub fundurile presedintilor Emil Constantinescu, Basescu, Iohannis. “Apelul catre lichele” l-ai incheiat cu “va vom iubi!”, ca ne-ai asasinat cu iubirea asta, ne-ai asasinat! Iar minerilor din iunie ’90 le-ai zis “frati mineri”. Frate Liiceanule, du-te la puscarie!