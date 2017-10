Legatura dintre tefelei si Ana Pauker

La mitingurile lor amuzante, tefeleii proiecteaza pe un bloc din Piata Victoriei lozinca “Va vedem!”, incoronata de doi ochi beliti. Daca tot ne vedeti, nu puteti sa ne dati si rezultatele colonoscopiei, tot asa, din ochi? Ca aveti ochi ageri, dotati cu profunzimea furtunului pentru clisma! Fiindca ne-ati spart cu acuitatea voastra vizuala de soimi maltezi, ia sa va prezint eu un fragment instructiv din biografia celui mai varstnic si mai destept tefeleu!

Despre oamenii trecuti de 80 de ani nu se cade sa scrii urat. Cu atat mai putin despre centenari. Cand a murit Quintus, m-am abtinut, desi presa ii zicea Seniorul liberal. Unii au mai cartit, aducand aminte ca a turnat la Securitate. Pe mine ma deranja faptul ca a fost “un epigramist de posta redactiei”, cum il caracterizeaza scriitorul Nicolae Iliescu. Epigrama se potrivea cu jobenul (magazinul de palarii tinut de francezul Jobin) si Capsa. Dupa Pastorel Teodoreanu, epigrama n-are niciun chichirez. Azi, ca epigramist esti ridicol si daca ai talent – nu era cazul lui Quintus – pentru ca-i un gen literar derizoriu si perimat.

Spre deosebire de Quintus, centenarul Sora e un intelectual mai sprinten la minte decat tefeleii. Cred ca-i mai viguros si la trup. La 98 de ani s-a insurat cu o nubila de 42. Vara, la Mare, ma joc si eu cu fetita mea in nisip, cu galetusa, pentru ca mie si prietenilor ne-au interzis nevestele sa mai comandam frapiere pe plaja, ca in tinerete. Dar sa va povestesc ce am citit despre tineretea cu adevarat revolutionara (toata stima, a facut parte din Rezistenta Franceza!) a centenarului Sora. Scriitorul Al. I. Stefanescu a fost un stalinist ingaduitor, casatorit cu Nina Cassian (a suportat toate aventurile poetei). Imediat dupa razboi, Al. I. Stefanescu a predat la Sf. Sava, fiind coleg cu Serban Cioculescu si Pompiliu Constantinescu! Ce cancelarie avea Sf. Sava! Intr-un interviu acordat lui Dorin Tudoran si publicat in cartea “Onoarea de a intelege”, Al. I. Stefanescu spune ca “in 1946 eram intr-o sedinta de colegiu a <<Contemporanului>>. Se analiza numarul aparut in care se afla si un articol semnat Mihai Sora, IN CARE SE PUNEA IN DUBIU ORIGINEA LATINA A LIMBII ROMANE>>(…) Dupa sedinta, unul dintre colegii care a pufnit de cateva ori in timp ce-l <<atacam>> pe Sora, mi-a spus << Tu stii cine-i Sora? E chiar Roller>>.” Domnul Mihai Sora a lucrat in Ministerul de externe, in subordinea Anei Pauker. Exista si versiuni potrivit carora Sora ar fi fost seful de cabinet al Anei Pauker. Azi, venerabilul intelectual Sora este mentorul tefeleilor.