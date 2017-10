Lasati soimii patriei sa se tatueze inghinal!

Nu Ceausescu, nu Ceausescu, da?, nu Ceausescu a inventat soimii patriei, pionierii si utecistii.

“In 1908 aparea in Anglia una dintre cele mai vandute carti ale secolului XX. Inca de la prima editie, peste o suta de mii de exemplare se raspandeau in toata lumea. Cartea a fost tradusa in nenumarate limbi, aducandu-i autorului o neasteptata si indelungata celebritate. Se intitula <<Scouting for Boys>> (Cercetasii). Autorul ei era un general britanic, Robert Baden – Powell, decorat si inaltat la rangul de cavaler de Regina Victoria a Marii Britanii. “Am citat din cartea “Mistica Rugaciunii si a Revolverului. Viata lui Corneliu Zelea Codreanu”, scrisa de Tatiana Niculescu si publicata la “Humanitas”, in 2017. Tatiana Niculescu a fost primul purtator de cuvant – mizantrop si a lucrat la Cotroceni, in contul lui Iohannis. Taciturna ofitereasa de presa, sasul elocvent ca un Trabant si editura lui Liiceanu sunt surse pe placul Monicai Macovei, da? Ca sa n-avem discutii cu Bruxelles-ul si corectii politic de acolo! Modelul cercetasilor lui Powell a fost preluat intai in Prusia. Pe urma, s-a infiintat “prima asociatie de gimnastica la Berlin, care imbina formarea patriotica si morala cu antrenamentul fizic”, iar soimii patriei (Sokol – soim in ceha) au aparut in Austro – Ungaria. Precursorii generalului Powell si ai educatiei progresive au fost filozoful Fichte, iluministul Jean – Jacques Rousseau si pedagogul elvetian Pestalozzi.

Lung, scuzati, foarte lung si didactic preambulul dedicat unor iconoclasti acneici, care ar vrea sa se tatueze inghinal in aplauzele educatoarei. De o saptamana tot aud cum a revolutionat sistemul scolar un ciutan pletos, care trebuia uschit iute din acelasi sistem scolar, fiindca e un schiop de limba materna, pe care se suie proptindu-se in bastonul englezei exclamative de la MTV sau ce canal de muzicoase o mai fi la moda azi. El inca nu stie daca i s-a urcat pe buric rezultatul unei polutii sau daca a fost racit si i-au coborat pe burtica niste muci mai bine inchegati. La varsta lui, se crede Columb desenand harti, din materie gelatinoasa, pe cearceaf. Problema nu e a mucicoflenderului, ci a tefelistilor care il incurajeaza public, in loc sa-l someze sa scoata mana din buzunarul blugilor, ca sa nu-i roada barbatia unghiile. Mucosul mesianic, care isi inchipuie ca a inventat conflictul dintre generatii si ejacularea prematura pe parul pubian al colegei de banca, habar n-are ca, dupa bacalaureat si facultate, adica atunci cand va ajunge sclavete pe 30 de ani (rata bancara) la o multinationala, va fi obligat sa vina la C.A.P. -ul corporatist ras, tuns, frezat si cu stremeleagul si constiinta in pozitia ghiocel. Dar vinovati de aceasta situatie se fac, insist, useristii, macoveistii, oengistii si alti putopalmisti de varsta a doua, care nu-l informeaza pe gonocul in devenire. Tefelistii din generatia mea sunt cei mai aureolati panaramezi din istoria Romaniei. PE OAMENII DE AFACERI INDEPENDENTI DE MULTINATIONALE VOR SA-I REEDUCE IN PUSCARII, IAR PE LICEENI II INCURAJEAZA SA POARTE PLETE. Eu propun sa li se dea si fonduri europene pentru plantatiile de paduchi.