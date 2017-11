Iohannis, in rolul politicianului neutru, chiar civil

In 2014 am avut finala prezidentiala Iohannis – Ponta, doi candidati pe care nu-i iubea nimeni (din afara familiilor), iar multi dintre votantii lor ii detestau.

Vadim avea electoratul de nostalgici ai perioadei 1965 – 1980. Monica Macovei se baza pe intransigentii cu suflete de tortionari. Udrea ii atragea pe combinagiii ghidusi. Pe mine chiar m-a amuzat si continua sa ma amuze atitudinea ei de Maria Antoaneta care, in lipsa eclerului vienez, a incercat sa cucereasca lumea strecurandu-se prin gaura covrigului de Buzau. “E inutil sa mai inaltati ghilotina pentru mine, calomnia m-a ucis deja.” – Maria Antoaneta, aia originala.

Ponta n-ar fi iesit presedinte nici daca ar fi candidat singur. A castigat Iohannis pentru ca e o carne moale intr-un scaun cald. Nu numai ca nu face surprize neplacute, vorbind pe langa linie. Meditatorul de fizica produce adevarate revelatii atunci cand pur si simplu vorbeste, cand recita un text auzit pe telefonul scurt. Iar cand nu-i convine ceva, dispare, e primul salam evanescent din istorie. Dar trebuie sa recunoastem ca a si crescut mult, politic. Am mai scris asta: in 2019 il vor vota si pesedistii. Si stiti de ce? Pentru ca niste baieti abili l-au invatat sa creeze iluzia ca ar fi un presedinte neutru, chiar civil. El fost primar, adica “le stie si pe alea, si pe alealalte”, de unde atata neutralitate? Exact asta a fost atuul lui Ion Ratiu, in ’90, dar romanii au inteles abia dupa moartea lui. Era un politician civil, adica plutea. Distanta de tara, nu neaparat taria morala, l-a scutit de contactul direct cu Securitatea si PCR, asa ca era un parlamentar neterestru, care ii saluta cu o cordialitate nejucata pe cei care chemasera minerii sa-i devasteze casa. Sa nu uitam de candorile, ca sa nu scriu de enormitatile, lui Ratiu, din campania prezidentiala 1990 – “pe dealurile din satele necolectivizate vom face partii de schi!” Ce au mai ras ciobanii! Si apropo de ras, lui Ratiu i se aprindea fata ca un sevalet cand zambea. Iohannis zici ca deschide o menghina. Dar a intrat binisor in rolul politicianului civil, care e deasupra afacerilor arborescente cu damf securist. Primarul cu sase case din meditatii nu pare din tara in care Dragnea se mira ca i-au facut dosare prietenarii cu care a taiat porcul, l-a calarit si i-a suflat o romanta in urechea taiata si parjolita, dupa ce a ciocnit o tuiculita cu Sistemul. Iohannis nu pare nici din tara in care Regele si pesedistii au cazut la pace fiindca era la mijloc patrimoniul Casei Regale. Ajungand la Rege, mi-a trecut cheful de Iohannis. Daca nu erau Generalul Berthelot si Regina Maria, nu mai aveam noi Unirea din 1918. Spre deosebire de Regina Maria, care si-a folosit farmecul ca sa-l influenteze pe Clemenceau, prim-ministru al Frantei, Mihai si-a pervertit educatia ca sa-i induplece pe marlanii pesedisti.