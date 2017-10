Incendiul din clubul cu nume de C.A.P. si salamandrele oengiste

L-am intrebat pe un prieten, ziarist nealiniat si baiat cu lecturi, de ce nu a scris niciun rand despre incendiul din clubul cu nume de C.A.P.

Cinicul mi-a dat un raspuns stupefiant. Dezavuez egoistii! “Nu ma intereseaza subiectul, pentru ca nu sunt nici rocker, nici pompier, nici oengist. << Dar cetatean nu esti?>>, ar sari papagalii care isi insotesc indignarea cu adjectivul <<civic>>. Tot ce stiu e ca io sunt fumator”.

N-as fi reprodus magaria asta, daca n-as fi citit, ieri, in presa, ca medicii sunt semenii nostri. Neomarxismul a ajuns cam departe, nu credeti? Medicii sunt semenii nostri (in traducere, inalta calificare e egala cu munca necalificata, “pentru ca drepturile cetatenesti sunt aceleasi”, hau-hau-hau si bau-bau-bau) cand voi fi si eu coleg cu ziaricii care se exprima cu “wow” si “oops”. Ei n-au adjective, le-au inlocuit cu “mega” si super”, iar totul e “fabulos”. Pacat de “fabulos”, un cuvant care chiar ne apropia, pana sa-l strice ziaricii, de imponderabil.

In realitate, medicii nu sunt semenii sau egalii nostri. Medicii sunt cei mai expusi la boli, pentru ca ei, nu propagandistii, stau zeci de ore pe saptamana in spitale. Medicii suporta zilnic mitocaniile unui numar urias de analfabeti, care le intra in cabinete si in salile de operatie putind a transpiratie si cu lenjeria nespalata. Medicii sunt batjocoriti de doi ani de salamandrele oengiste, pentru ca, dupa incendiul din clubul cu nume de C.A. P., rockerii au murit, iar pe rugul lor si al societatii zigzagheaza salamandrele oengiste. Am avut guvern de salamandre oengiste, cu o salamandra oengista la Ministerul Sanatatii. Acea salamandra oengista nu a terminat Medicina, ci facultatea de citit puricii din chitante. Obraznicul naibii!

Medicul e semenul nostru? In tara in care salamandrele oengiste si CEO de la corporatii au imunitate, iar patronii romani sunt infractori din oficiu, medicii au devenit subalternii teroristilor din presa si capturile din insectarul securistilor. Vin rahatii, vin rahatii si le insceneaza flagrantul cu o hartie de 50 de lei! Gunoaie mai mari ca saltimbancii din scenetele cu “mita la medici” nu s-au inventat.

Stiti care e ultima limba de foc si manipulare scoasa spre noi de salamandrele oengiste? “Se vor modifica legile Justitiei”. Nu, nu, nu, nu se vor modifica legile Justitiei! Se vor modifica legile inumane ale Monicai Macovei. 5% din populatia Romaniei – imens, imens, procentul de zguduiti e imens! – au votat-o pe Monica Macovei. Si ei sunt ai nostri, semenii nostri.

Exista si o asemanare intre salamandrele oengiste si ministrii pesedistii de ieri si de azi. Sunt colectionari de patalamale universitare si de doctorate, desi n-au citit atatea carti cate titluri se regasesc in bibliografiile lucrarilor. Nu mai stiu cine spunea ca nesaratul Mircea Geoana are un evantai de diplome care il recomanda pentru Academia Romana, nu pentru politica. Salamandrele oengiste – asijderea! Dar in academie te lipesti greu de combinatii, ca n-are oricine geniul lui Razvan Theodorescu.