Ilie Nastase, Furia creatoare

1997. Semifinala de US Open. Irina Sparlea – Venus Williams. Tatal surorilor Williams a spus ca Irina e “un curcan mare si alb”. Nu l-a acuzat nimeni de rasism. Nici n-a fost intrebat “daca Irina e un curcan alb, tu ce fel de corb esti? Corbul lui Edgar Allan Poe?”

2017. Ilie Nastase a zis ca Serena Williams va naste un copil ciocolatiu. Oricum am da-o, ginecologic sau cromatic, Ilie n-a gresit. Dintr-un alb si o doamna de culoare nu poate iesi un chinez. Dar presa din Anglia l-a sfasiat pe Nastase. Este aceeasi presa care ii marteleaza cu toporul xenofobiei pe romanii din Marea Britanie.

Tot 2017. Constanta. In echipa de Fed Cup a Angliei joaca o mironosita escroaca. Interpreteaza rolul de victima, cerseste compasiune, adica triseaza. A injurat-o Nastase si golanca a inceput sa se smiorcaie, ca la gradinita. Neadecvatii din presa, inclusiv cea romana, au sarit pe Nastase. Sportul inseamna si nervi. Mediocritatile nu pot intelege cum si-a construit Ilie patrimoniul sportiv. Multi cretinozauri valahi au scris ca “Nastase ne-a facut de ras”. Ca sa fiti “facuti de ras” ar fi trebuit sa stie cineva de voi. Nastase nu ne-a facut de ras. Nastase ne-a facut cunoscuti in lume. Milioane de romani s-au legitimat in strainatate cu Ilie Nastase. Asa cum e el. Talentat si glumet, spontan si irepetabil.

Politicienii romani se prezinta ca niste chelneri in fata presedintilor Americii si ai Frantei. Cand Nastase intra intr-un restaurant parizian, Mitterand si Chirac se duceau sa-l salute, iar la aceste scene au asistat zeci de romani. Cand Bush a venit la Bucuresti, l-a lasat pe Iliescu si aproape ca a luat-o la fuga sa-l imbratiseze pe Ilie. Spre deosebie de arta, sportul are foarte putini nemuritori. Nastase e unul dintre ei. Iar Romania nu-si permite luxul de a-si barjocori un nemuritor. Bine, daca esti un bou fara viziune, iti permiti!

Mitterand, prietenul lui Nastase, era supranumit “La Force tranquille”. Forta calma. Ilie Nastase este “Furia creatoare”. “Zgomotul si furia” creatoare, ca sa parafrazez un mare scriitor.