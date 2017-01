Ghita securistul. Colegul deontologilor

Curve erati cand deontologeati in presa pe bani (putini), curve sunteti si cand deontologiti gratis, pe Facebook. De ce mintiti, curvelor, ca v-ati saturat de Sebastian Ghita? E securist? E frumos sa-l injurati pe colegul vostru?

“Ghita afecteaza imaginea justitiei si a Sistemului”. Extramorocar! Si cine l-a creat pe Ghita? Exista si copii nerecunoscatori, care isi injura parintii. Curvelor inculte, Ghita nu e primul securete care defecteaza! Si ce-a zis Ghita? Ca justitia nu e fata mare? Ca fata mare se cam cracana? Daca nu stie un baiat din Sistem, ca Ghita, atunci cine sa stie? Sistemul a recrutat un baschetbalist priceput la calculatoare, l-a folosit, l-a imbogatit, iar acum Toma Alimos Slam dunk da slam dunk dupa slam dunk. Si cosuri de trei puncte din terenul lui, din tribuna si chiar din afara salii de sport numita Romania. Poporasul nostru a cultivat intotdeauna mitologia haiducului. La scoala am invatat ca talharii ascunsi in codru erau eroi. Acum nu ne mai plac povestile cu haiduci? Lasati haiducul cu epoleti sa se desfasoare!

Cel mai mult m-a distrat istorioara cu autostrada. Comarnic-Brasov, in viziunea Sistemului, nu-i asa importanta ca Pitesti-Sibiu. Normaaaaal. Pitesti-Sibiu, coridorul european, centrul istoric din Sibiu (o caterinca feudala de 100 de metri liniari, unde intra si niste proprietati ale lui O Tannenbaum Iohannis), fluviul Cibin (s-o fi inecat cineva in Cibin?) si alte harneli. Un singur lucru nu a zis Ghita. De ce femeile urate dau sentinte mari oamenilor cu bani? Ele iubesc legea sau urasc baietii care investesc in gagici frumoase? Ghita, trebuie lamurita chestiunea, Ghita!