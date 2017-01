Generatia Moartea cratimei. Generatia Muci. Emotimuci

Pe 4 ianuarie a venit preotul la usa. Fiind un retrograd, i-am dat bani. In loc sa-i dau pentru cauza homosexualilor, ca sa fiu si eu deschis la minte, ca tinerii frumosi, liberi si capitalisti, care fac neopropaganda ateista pe Facebook.

Vreti capitalism? Si eu. Capitalismul e pe bani. Avem cel mai ieftin internet din Europa. E ieftin spre gratis. Capitalismul nu e cu gratuitati. Pai, ne integram in Europa sau nu? Ia sa dea fiecare feisbucar voios macar cate un euro in plus pe luna. Ca e capitalist, nu pomanagiu! Poate sunt prea radical. Bineeee! Cine se uita pe Facebook, dar nu posteaza, sa nu dea acel euro. Dar daca vrei sa postezi si, mai ales, sa injuri sub postarile altuia, sari cu banul! Benzina are acelasi pret ca in Europa. Alimentele – la fel. Tigarile si televiziunea prin cablu – aproape la fel. Sa plateasca si neopropagandistii de pe Facebook! Argumentul meu suprem: ASA CUM MULTI PENSIONARI ADMIRABILI INCA PLATESC ZILNIC (ZILNIC!) 2 SAU 3 LEI PENTRU UN ZIAR TIPARIT, DIN ALA ADEVARAT, SA SE SCOBEASCA SI TINERII CAPITALISTI DE UN EURO PE LUNA (O DATA PE LUNA, DOAR O DATA PE LUNA!) PENTRU INTERNET, FACEBOOK SI ALTE TABLETE. Libertatea de exprimare a ziaristului e pe bani, pe amenzi, pe procese. La fel sa fie si a feisbucarului!

Am amintit de tablete, ba, Generatia Moartea cratimei! E la moda urmatoarea discutie. “Mai iau cativa giga pe internet si descarc doua, trei mii de carti pe tableta, NU-MI MAI TREBUIE CARTI TIPARITE, SA-MI STRICE MOBILA!” De biblioteci n-au auzit. “Cartile le strica mobila”. Interesant. Alooo, Generatia Moartea cratimei, Generatia Muci! Ca sa fiti idioti nu trebuie neaparat sa puneti pe Facebook maimuta galbena care rade. Se numeste emotimuci. Va animalizati la fel de agreabil cu “wow” sau “oops”!