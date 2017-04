“Generatia de Aur” s-a transformat in “Generatia de Catifea”

Cand sapte oameni au intrat la puscarie ca sa nu castige Gica Popescu alegerile pentru presedintia FRF, Generatia America ’94 s-a transformat din “Generatia de Aur” in “Generatia de Catifea”.

In afara de bietul Prodan si de Hagi – mucles, mucles! “Generatia de Catifea” era la unison cu tampitozaurii din presa, care mestecau cliseul “nu se comenteaza o decizie a justitiei”. Un oportunist care a impartit vestiarul nationalei cu Gica Popescu debita platitudini din gama “fiecare plateste pentru faptele sale”, alti baieti de caracter perorau in studiouri TV alaturi de insipidul Andrei Vochin si numarau cornere cu uzurpatorul, iar antrenorul “Generatiei de Catifea” era dresat de Gabriel Oprea.

Acum, “Generatia de Catifea” pregateste alegerile din 2018. Dar o face intr-o semiilegalitate nejustificata. Lucreaza mai prost ca evadatii. Multi evadati se dovedesc ingeniosi, chiar geniali pana sar gardul inchisorii. Dar pe urma sunt prinsi fiindca nu mai au niciun plan. Domnii din “Generatia de Catifea” au planuri puerile, vag articulate, dar impart functii, desi n-au ajuns la putere. Am auzit ca omul care stapaneste cel mai bine subiectul e un candidat – fost arbitru. Un tip inteligent, dar arbitru! Situatia este jenibila.

Sa ne intelegem. Daca Mitrea Cocor cu wireless si Vochin ar concura impotriva unui ursulet Panda din martipan, eu as sustine produsul de cofetarie, ambalat cu fundita. Scriu dur despre “Generatia de Catifea” pentru ca am iubit-o si am pretentii sa redevina Filarmonica lui Hagi. Deocamdata, e o gasca de barfitori care se ocupa cu benigne comploturi de restaurant. Ciurli Burli s-a ancorat la FRF si a creat un sistem eficient de propaganda si racolari. Va infiinta cluburi cu sedii in scari de bloc, va imparti promisiuni (“ofer atat si atat pentru centrele de copii si juniori!”) si nici macar nu il putem acuza. Asa se aduna voturile.

Multi dintre marii nostri fotbalisti din America ’94 se vor intreba in ce calitate ii cert eu pe ei. In calitatea celui care a scris zeci de articole impotriva lui Ciurli Burli, in 2014 (atunci m-a dat si in judecata), cand dumnealor taceau, se regrupau sau ce dracu’ mai faceau gloriosii contemplativi. Le urmaresc prestatiile soporifice si mi-e teama ca, daca ar castiga iarasi Ciurli Burli, eu as fi mai suparat decat “Generatia de Catifea”.